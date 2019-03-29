SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKYAZI'YI CANLANDIRACAK

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, yıllardır Akyazı’ya bir fakülte kazandırmak için

Bu haber 2019-03-29 20:34:33 eklenmiş ve 15 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, yıllardır Akyazı’ya bir fakülte kazandırmak için çok caba sarf ettim. İlçemizdeki diğer oda başkanları ile birlikte toplanarak Ak Parti Sakarya il binasında Milletvekillerimize Akyazı’da Fakülte açılması için görüş alışverişinde bulunduk. Fakülte ilçemiz için bir bacasız fabrikası olacaktır. Ne kadar çok öğrenci burada eğitim görürse ilçemiz soysa ekonomik ve kültürel yönden kalkınacaktır. Tüm esnafımız bu katkıdan istifade edecektir. Fakültenin gelmesi ile ilçemizdeki 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu da daha çok öğrenci gelerek canlanacağını düşünüyorum.

Başkan Bayraktar, şahsen ben bu konuda Hendek ilçesini emsal göstermek istiyorum. Fakülte Hendeğe gelmeden evvel esnaf kepenk kapatıyordu. Fakülte geldikten sonra istihdam arttı, gençler iş olanağı buldu, Esnafın yüzü güldü.Hendek esnafı iş potansiyeli arttığından işyeri açmak için boş dükkan arar duruma geldi.

İlçeler arasında gelir seviyesi en yüksek ve gelişmişi Akyazı olmasına rağmen esnafımız iş yapamamaktan kan ağlamaktadır. Fakülte ile birlikte esnafımızın potansiyeli ve gelir seviyesi artacaktır. Bu vesile ile de istihdam sorunu da kalkacaktır. Ülkemizin en büyük sıkıntısı boş insan çokluğudur. Boş insanın işi gücü olmadığından senin benim hesabını yapmaktadır. Boş insanların aşını rızkını temin ederek onları da topluma kazandırmış oluruz. Akyazı’ya Sanayi Sektörlerini getirerek yatırım yapmalarını sağlayıp istihdamın önünü açıyoruz. Eğer bu sektörler yatırım yapmasaydı gençlerimizin durumu vahim olacaktı. Bunun içindir ki bir şehre Fakülteler ve sanayi sektörlerinin gelmesi o şehirlerin kalkınmasına büyük etki yaratmaktadır.Bu sebeple Fakültenin Akyazı’ya gelmesi esnafımızın mağduriyetini gidereceğini düşüncesindeyim.

Akyazı’ya fakülte geldikten sonra Müteşebbis heyet ve STK lar olarak bizler üzerimize düşen görevi yapmalı ve Akyazı’da aktif şekilde eğitim vermesi iççin çaba sarfetmeliyiz. Herkesin elini taşın altına koyması gerekmektedir. Elimizi taşın altına koymazsak bunun sıkıntısını Akyazı’lılar olarak biz görürüz. Fakülteye desteğimizi vermezsek Meslek Yüksek Okulu gibi zor duruma düşmesini düşünmek bile istemiyorum. Her şeyi Devletten beklemek doğru değildir. Birey olarak, STK lar ve Odalar olarak Fakültenin Akyazı’ya getirilmesi ve eğitime başlaması için çaba vermeliyiz.

ATSO Başkanı olarak ben ve diğer Oda başkanı arkadaşlarımızla birlikte on yılı aşkın süredir çok mücadele verdiğimizi belirtmek isterim. Önümüze çok engeller çıkartılmıştır. Bizlere destek değil hep köstek oldular. Eğer bu fakülteyi on yıl evvel Akyazı’ya kurdurabilseydik bu gün onbinin üzerinde bir öğrenci potansiyelimiz olacaktı. Yıllar evvel gerçekleştiremediğimiz projemiz bugün hayata geçmektedir.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) bünyesinde Akyazı'da kurulması planlanan Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyometri ve Sağlık Yönetimi olarak belirlenen Sağlık Bilimleri Fakültesi Akyazımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum.