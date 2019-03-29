Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKYAZI'YI CANLANDIRACAK

SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ AKYAZI'YI CANLANDIRACAK

İŞMONT ÖĞRENCİLERİ KURS İÇİN VİYANA'DA

İŞMONT ÖĞRENCİLERİ KURS İÇİN VİYANA'DA

CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI

CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI

CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI

CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI

AKYAZILI BURAK CAN ÖZTÜRK ŞAMPİYON OLDU

AKYAZILI BURAK CAN ÖZTÜRK ŞAMPİYON OLDU

KONURALP MÜDÜRÜ AÇIKEL’E NAZAR DEĞDİ

KONURALP MÜDÜRÜ AÇIKEL’E NAZAR DEĞDİ

CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI

İlçemiz Taşburun Mahallesi halkından Merhum Hacı Hasan Furuncuoğlu’nun oğlu
Bu haber 2019-03-29 20:13:24 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

İlçemiz Taşburun Mahallesi halkından Merhum Hacı Hasan Furuncuoğlu’nun oğlu, Akyazı Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı İlçe Başkanı emekli eğitimci Recep, Ayhan ve Şenol  Furuncuoğlunun babaları,merhum Cemalettin ve Veysel Furuncuoğlunun kardeşleri, Metin Bahattin, Baki ve İhsan furuncuoğlunun amcaları,Ufuk ve Utku Furuncuoğlu’nun dedeleri Hikmet Furuncuoğlu vefat etti.

Merhum Hikmet Furuncuoğlu’nun cenazesi Taşburun camiinde kılınan Cuma Namazı sonrası  Taşburun Mahallesinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Milletvekili Engin Özkoç, CHP il teşkilatı, Siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar, Milli Eğitim Teşkilatı, Taşburun ve çevre mahallereden gelen kalabalık bir cemaat katıldı.

Merhum Hikmet Furuncuoğlu’na Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
20:19 - CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI
İlçemiz Taşburun Mahallesi halkından Merhum Hacı Hasan Furuncuoğlu’nun oğlu...
00:32 - CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI
Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı İlçe Başkanı emekli eğitimci...
23:00 - ÇATIDAN DÜŞÜP HAYATINI KAYBEDEN YILMAZ DOĞAN TOPRAĞA VE
Bundan 15 gün kadar önce komşusunun onarmak için çıktığı çatısından düşerek hayatını ...
20:47 - BABASININ CANSIZ BEDENENİ OĞLU BULDU
Akyazı Belediyesi bünyesinde kurul bulunan AK BELDE A.Ş. çalışanlarından biri olan...
23:06 - KAZANCILI KAHRAMAN AİLESİ YASTA
Bedilkazancı Mahallesinde ikamet eden Embiye Kahraman...
22:37 - ÇATIDAN DÜŞEN YILMAZ DOĞAN HAYATINI KAYBETTİ
Bundan 15 gün önce Akyazı’ya bağlı Yağcılar Mahallesinde onarmak için çıktığı çatıdan düşe...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ