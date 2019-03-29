CHP İLÇE BAŞKANI RECEP FURUNCUOĞLU’NUN BABA ACISI

İlçemiz Taşburun Mahallesi halkından Merhum Hacı Hasan Furuncuoğlu’nun oğlu

Bu haber 2019-03-29 20:13:24 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

İlçemiz Taşburun Mahallesi halkından Merhum Hacı Hasan Furuncuoğlu’nun oğlu, Akyazı Cumhuriyet Halk Partisi Akyazı İlçe Başkanı emekli eğitimci Recep, Ayhan ve Şenol Furuncuoğlunun babaları,merhum Cemalettin ve Veysel Furuncuoğlunun kardeşleri, Metin Bahattin, Baki ve İhsan furuncuoğlunun amcaları,Ufuk ve Utku Furuncuoğlu’nun dedeleri Hikmet Furuncuoğlu vefat etti.

Merhum Hikmet Furuncuoğlu’nun cenazesi Taşburun camiinde kılınan Cuma Namazı sonrası Taşburun Mahallesinde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Milletvekili Engin Özkoç, CHP il teşkilatı, Siyasi partilerin başkan ve yöneticileri, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şinasi Bayraktar, Ticaret Borsası Başkanı Şener Bayraktar, Milli Eğitim Teşkilatı, Taşburun ve çevre mahallereden gelen kalabalık bir cemaat katıldı.

Merhum Hikmet Furuncuoğlu’na Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI