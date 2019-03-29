AKYAZILI BURAK CAN ÖZTÜRK ŞAMPİYON OLDU

Nevşehir’de düzenlenen Liseler arası Türkiye Karate şampiyonasında 52 Kg. mindere çıkan

Bu haber 2019-03-29 00:20:55 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

Nevşehir’de düzenlenen Liseler arası Türkiye Karate şampiyonasında 52 Kg. mindere çıkan Akyazı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Burak Can Öztürk Türkiye şampiyonu olurken Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi öğrencisi Hasan Efe Aktaş da Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye şampiyonasında lise öğrencileri tarafından elde edilen başarı Akyazı’da sevinçle karşılandı. Sporsever Akyazılılar öğrencilerimizin katıldıkları şampiyonadan madalya ile dönmeleri bizleri mutlu etmiştir. Çocuklarımızı tebrik ediyoruz ve başarılarının artarak dev am etmesini temenni ediyoruz açıklaması yaptılar.

Her iki Lisenin Müdür ve idarecileri de yaptıkları açıklamada öğrencilerinin elde ettikleri başarının kendilerini son derece sevindirdiğini v m utlu ettiğini belirterek öğrencilerimizin elde ettiği başarılarının bundan sonra da devam etmesi en büyük dileğimizdir dediler.