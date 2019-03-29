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KONURALP MÜDÜRÜ AÇIKEL’E NAZAR DEĞDİ

Konuralp İlkokuluna atandığı günden itibaren çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken
Bu haber 2019-03-29 00:19:09 eklenmiş ve 151 kez görüntülenmiştir.

 

Konuralp İlkokuluna atandığı günden itibaren çalışmaları ile dikkatleri üzerine çeken ve okulunu pırıl pırıl hale getiren arkadaşlarını orkestra şefi gibi yöneterek başarıdan başarıya koşan Akyazı Konuralp İlkokulu Müdürü Erol Açıkel’e nazar değdi.  Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde görevi sırasında bir anda rahatsızlandı. Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılan Erol Açıkel burada yapılan muayenesinde kalp krizi geçirdiğinin anlaşılması üzerine Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesine sevk edildi.

Sakarya Eğitim ve Araştırma hastanesindeki yoğunluk nedeniyle Açıkel Kocaeli’nde özel bir hastaneye sevk edildi. Okul Müdürü Açıkel bugün sabah saatlerinde sevk edildiği özel Medikal Park hastanesinde anjiyo oldu. Açıkel’in Sağlık durumunun iyi olduğunun öğrenilmesi eğitim camiasını ve sevenlerini sevindirdi.

 
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