KABLOYA TAKILAN TIR DURUNCA

Akyazı Batakköy yolundan Akyazı istikametine doğru seyretmekte olan

Bu haber 2019-03-29 00:01:29 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Batakköy yolundan Akyazı istikametine doğru seyretmekte olan Tır elektrik kablosuna takılınca durmak zorunda kaldı. Aynı istikamette seyretmekte olan 34 TU 9310 plakalı otomobil ise Tır’ın durduğunu geç fark edince ona arkadan çarptı. Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken sürücüsü de yaralandı.

Yaralanan otomobil sürücüsü kaza mahalline gelen 112 ambulanstaki sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Trafik ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.