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KONRALP KÜTÜPHANELER HAFTASINI KUTLADI

KONRALP KÜTÜPHANELER HAFTASINI KUTLADI

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KONRALP KÜTÜPHANELER HAFTASINI KUTLADI

Yurdumuzda her yıl Mart ayının son pazartesi günü başlayan
Bu haber 2019-03-27 23:34:27 eklenmiş ve 25 kez görüntülenmiştir.

 

Yurdumuzda her yıl  Mart ayının son pazartesi günü başlayan hafta­nın Kütüphane Haftası olarak kutlanıyor.

Akyazı’da Kütüphaneler haftası Konuralp İlkokulunun düzenlediği programla kutlandı. Okul Salonunda düzenlenen programda kütüphanenin önemi, kitap okumanın faydaları, anlatılırken okul ve Halk, kütüphanelerinden nasıl yararlanacağı anlatıldı.

Günün anlamına uygun olarak öğrenciler tarafından oynanan tiyatro oyunu ve okunan şiirler oldukça beğenildi ve bol alkış aldı.

Rontlar ve gitar eşliğinde şarkıların seslendirildiğiProgramda ayrıca ilçede yeni açılan kütüphanenin ziyaret edilmesi ve boş zamanların buralarda kitap okuma kazanılmasının yanında ders çalışma  saatlerinin de  kütüphanelerde değerlendirilmesi istendi.

Programa İlçe milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğreni velileri ile öğrenciler katıldı.

 
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