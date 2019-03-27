SALINCAKTAN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Kız çocuğu Akyazı İnönü Mahallesinde engelliler için yapılan parkta bulunan salıncakta sallanırken

Bu haber 2019-03-27 21:49:36 eklenmiş ve 38 kez görüntülenmiştir.

Kız çocuğu Akyazı İnönü Mahallesinde engelliler için yapılan parkta bulunan salıncakta sallanırken birden dengesini kaybedip düştü. Düşüş sırasında ayağı demir profile sıkıştı. Acı içinde kıvranan kız çocuğunun imdadına çevredeki vatandaşlar yetişti ve çocuğun ayağını sıkıştığı yerden kurtardı.

Daha sonra haber verdikleri 112 ambulans sağlık ekipleri ayağını demir profile sıkıştıran kız çocuğuna ilk müdahaleyi yaptıktan sonra tedavi için Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdı. Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan kız çocuğunun tehlikeli bir durumunun olmadığı öğrenildi.