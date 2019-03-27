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1071 MALAZGİRT İÇİN KAN BAĞIŞI KAMPANYASI

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Kızılay Akyazı Şubesi işbirliğiyle
Bu haber 2019-03-27 21:46:34 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı ve Kızılay Akyazı Şubesi işbirliğiyle Akyazı çarşı içinde 5-6-7 ve 8 Nisan tarihlerinde (4 gün)” Malazgirt ruhuyla Akyazı’da 1071 kahraman “ sloganıyla kan bağışı kampanyası yapılacak. Bağış yapmak isteyenler belirlenen günlerde saat 10.00-19.00 saatleri arasında bağışlarını yapabilecekler.

Kan bağışı kampanyasında sıra beklenmemesi ve yığılma olmaması için Sakarya Kan Merkezi belirtilen tarihlerde Akyazı’ya 1 tır, 2 otobüs ve kurulacak olan çadırla aynı anda 60 kişinin kan bağışında bulunması sağlanacak. Kan bağışında bulunmak isteyenler başvuru formlarını Kaymakamlıktan veya Belediyenin çözüm masasından alabilecekler ve ön kayıt yaptırabilecekler.

Kampanyanın belirlenen hedefe ulaşabilmesi için kampanya düzenleyicileri Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları, Kamu Kurumları, Mahalle Muhtarlarına ve özellikle de Akyazılılara destek için çağrıda bulundular. Kampanya süresince Akyazı Belediyesi Mehteran takımı ile sporcular gösterilerini sunacaklar. Aynı program çerçevesinde ney dinletisi de yapılacak.

 

 

 

 

 

 
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