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MUHSİN YAZICIOĞLU AKYAZI'DA ANILDI

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatınca hazırlanan programda Muhsin Yazıcıoğlu’nu
Bu haber 2019-03-27 09:46:03 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

 

Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatınca hazırlanan programda Muhsin Yazıcıoğlu’nu 10. Yılında dualarla andı.

Kılıçoğlu Düğün Salonu'nda dün akşam gerçekleştirilen anma programına Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis, Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşı Cevdet Tellioğlu, BBP Akyazı Belediye Başkan Adayı Naim Yolcu, BBP Hendek Belediye Başkan Adayı Turgut Babaoğlu, oda başkanları, siyasi partilerin temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı Duruşu ile başlayan programda Kur'an ı Kerim okundu. Ardından Muhsin Yazıcıoğlu için özel olarak hazırlanan slayt gösterisi izletildi.

Slayt gösterimi sonrası sözleri Muhsin Yazıcıoğlu'na ait olan "üşüyorum" adlı şiir BBP Meclis üyesi adayı Levent Serdar'ın kızı Elif Serdar tarafından seslendirildi. Serdar'ın okuduğu şiir programa katılanları duygulandırdı.

Programda konuşan Yazıcıoğlu'nun dava arkadaşı Tellioğlu; "Biz yarımızı kaybettik. Bir dostumuzu kaybettik. Bize nezaketi öğretti. Nezaketin ne olduğunu öğretti" dedi. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Yelis ise Yazıcıoğlu'nun hayatıyla ilgili şunları söyledi; "Şehit liderimizin hayatına baktığımızda 1980 öncesi yılları kendisinin ülkücü hareketin genel başkanlığını yaptığı, ülkücü hareketin önderliğini yaptığı bir taraftan mahalli, bir taraftan üniversal mücadeleyi yürüttü.

Ülkücülüğün bir nevi simgesi haline gelmiş, ülkücü hareketinin şahsında en güzel şekilde yaşayan bir insandı. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da bir nevi ülkücü hareketin ete kemiğe bürünmüş haliydi.

O bütün yaşantısı boyunca vermiş olduğu mücadeleyi gençlik yıllarından 1980 öncesinde başlatmış ve bir dava adamı olma yolundaki ilk adımlarını atmıştır.

Anma gecesi eski dostlarında buluşması için vesile oldu. Büyük Birlik Partisi Genel Başkan yardımcısı Ahmet Yelis ile MHP geçen dönem Sakarya Milletvekili olan Zihni Açba bir araya geldi.

Program sonrası da güzel sohbetlerle devam etti.
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