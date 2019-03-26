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YÜCE “AKYAZI’DAN REKOR OY BEKLİYOR”

YÜCE “AKYAZI’DAN REKOR OY BEKLİYOR”

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YÜCE “AKYAZI’DAN REKOR OY BEKLİYOR”

Cumhur ittifakının Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ittifak tarafından düzenlenen
Bu haber 2019-03-26 17:00:04 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhur ittifakının Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan adayı ittifak tarafından düzenlenen “gençlik buluşmasına” katıldı. Burada konuşan Yüce Akyazılı gençlere çok çalışın çünkü sizden 31 Mart seçiminde rekor oy bekliyorum dedi.

Yüce önceki gün akşam saatlerinde geldiği Akyazı’da ittifakın Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, ittifak ortaklarının İlçe Başkanları ve bazı meclis üyesi adayları ile birlikte gençlerle buluşmadan önce esnaf ziyaretinde bulundu ve İlçe Müftüsü İzzet Şener’i makamında ziyaret etti.

Ziyaretleri tamamlayan Yüce ve beraberindekiler daha sonra Sosyal Gelişim Merkezinde düzenlenen gençlik buluşması programına katıldı. Buluşmada kürsüye çıkan Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, iyi niyetlerle ve dev projelerle yola çıktıklarını söyledi ve siz gençlere son derece güveniyoruz ve 31 Mart günü de bu güvenimizi boşa çıkarmama adına çok çalışıp Cumhur ittifakını ve adayları olan bizleri zafere taşımak için hep birlikte çok çalışmalıyız dedi.

Ekrem Y:üce’de gençlere hitaben yaptığı konuşmasında şunları söyledi “ Sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Akyazı her zaman bizim için her zaman en iyisini yaptı ve verdiği oylarla da Marmara birincisi olma başarısı gösterdi. 31 Mart seçiminde de aynı başarıyı göstereceğine olan inancım tamdır. Sizlerden rekorunuzu egale edecek oy patlaması bekliyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son Sakarya mitinginden çok memnun bir şekilde ayrıldığına dikkat çeken Yüce, Cumhurbaşkanımız Sakarya’dan ayrılırken bizlerden rekorlarınızı yenileyin talimatı verdi. Bizlerde sizlerin destekleri ile bu talimatı yerine getirip oy patlaması yapacağız. Birada siz gençlere büyük iş düşüyor. Biz size güveniyoruz ve sizin de bu güvenimizi boşa çıkarmayacağınızdan eminimin dedi.

Seçim sonrasında bizi önemli görevler bekliyor. Projelerimizi hayata geçirmek için bizde sizlerle birlikte çok çalışıp güzel Sakarya’mızı hizmete doyurmamız lazım. Bu konuda sizlerden büyük destekler bekliyorum diyen Ekrem Yüce, Akyazı ve Akyazılı her zaman ne yapacağını bilir. 31 Mart günü de sandığa gidip Cumhur ittifakına rekor oy verip görevini yapacaktır. O bakımdan ben Akyazılı hemşehrilerime  şimdiden teşekkür ediyorum dedi.

 
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