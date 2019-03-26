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ERHAN ALGAN MİLLİ TAKIMDA

21-24 Mart tarihleri arasında Ordu’da yapılan yıldızlar serbest güreş Türkiye şampiyonasında
Bu haber 2019-03-26 16:58:48 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

 

21-24 Mart tarihleri arasında Ordu’da yapılan yıldızlar serbest güreş Türkiye şampiyonasında 48. Kg. da güreşen Akyazılı güreşçi Erhan Algan Türkiye şampiyonasında kilosunda üçüncü oldu ve Milli Takıma girmeyi başardı.

Erhan Algan 1.turda Maraşlıyı sayıyla yendi. 2.turda Kocaelili güreşçiye sayıyla yenildi. 3. Turda Bursalı güreşçiyi de sayıyla yenen Algan 4.turda Edirne ve 5. Turda da Ankaralı güreşçiyi de tuşla yendi ve böylece kilosunda Türkiye 3.cüsü oldu.

Antrenör Kamil Özdağ, yoğun ve zorlu bir sezonda gerçekleşen Türkiye şampiyonasında güreşçimizin almış olduğu başarı takdire şayandır. Erhan Algan kilosunda Türkiye genelinde isim yapmış güreşçilerin arasından sıyrılarak Türkiye 3.cüsü olması başarısını daha da önemli hale getirmiştir. Kendisini tebrik ediyorum ve Milli Takımda da yine kendisine başarılar diliyorum dedi.

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