YENİ KURULAN ÜNİVERSİTEYE SAĞLIK KAMPÜSÜ

Sakarya’ya yeni kurulan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen

Bu haber 2019-03-26 16:56:59 eklenmiş ve 68 kez görüntülenmiştir.

Sakarya’ya yeni kurulan Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen ve “fikir sofrası” ismi verilen ve Üniversite yönetimi, akademisyenler, Sakarya İl ve Akyazı İlçeden de Sağlık yetkililerinin de katıldığı toplantıda Üniversiteye bağlı olarak açılacak olan Fakültelerde bölgenin ihtiyaçlarına göre ve şehrin sağlık turizmine katkı sağlayacak olan bölümlerin açılması ve bölgede sağlık kampüsü oluşturulması kararı alındı.

Buna göre Akyazı’da açılacak olan Sağlık Bilimleri Fakültesinde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Hemşirelik, Dil ve Konuşma Terapisi, Odyometri ve Sağlık yönetimi bölümlerinin açılması da yapılan bu toplantıda karar altına alındı.

Yeni Üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık geleneksel ve tamamlayıcı tıp önemi dahilinde sağlık uygulama ve araştırma merkezinin kurulacağını ve Akyazı’da açılacak olan Fakülde konaklamalı tedavi yönteminin uygulanacağı söyledi.

Gerçekleşen fikir sofrası isimli toplantıya Rektör yardımcısı Prof. Dr. Sinan Serdar Özkan, SAÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, SAÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Oğuz Karabay, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Aziz Öğütlü, SAÜ Sağlık Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Kırılmaz ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı Dr. Aydın Yılmaz katıldı. Bu önemli toplantıda ise Akyazı’yı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz ile Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar temsil etti.