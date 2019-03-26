BAŞKAN ADAYLARI MİTİNG YAPACAK

31 Mart günü yapılacak olan mahalli seçime Akyazı’da AK Parti ve MHP (Cumhur ittifakı),

Bu haber 2019-03-26 16:55:47 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

31 Mart günü yapılacak olan mahalli seçime Akyazı’da AK Parti ve MHP (Cumhur ittifakı), İYİ Parti ve CHP (Millet ittifakı), Saadet Partisi ile Büyük Birlik Partisi de kendi başlarına seçime katılan partiler oldular.

Cumhur ittifakının adayı Bilal Soykan olurken, Millet ittifakının adayı Adem Güner, Saadet Partisinin adayı Selman Demirtaş ve Büyük Birlik partisinin adayı da Nayim yolcu oldular. Bu arada adayların yapacakları mitinglerin yeri, günü ve saati de belirlendi. Bu belirlemeye bakıldığında miting yapmayacağı öğrenilen Büyük Birlik Partisinin dışında kalan diğer partilerin mitinglerin 29 Mart günü yapacaklar.

Buna göre; Cumhur ittifakı adayı Bilal Soykan 29 Mart günü saat 14.00 de Sosyal Gelişim Merkezi önünde miting yaparken, Millet ittifakının adayı Adem Güner de aynı gün aynı yerde saat 18.30 da miting yapacak. Saadet Partisinin Belediye Başkan adayı S elman Demirtaş ise mitingini aynı gün saat 19.30 da Yeni cami semtinde yapacak.

Yapılacak olan mitinglere Akyazılıların büyük ilgi göstermesi bekleniyor. Zira bu mitingde belediye başkan adayları tüm projelerini bir kez daha Akyazılılara anlatacak ve onlardan oy isteyecek. Akyazılılarda son olarak adayları dinleyecek ve kararını ona göre verecek.