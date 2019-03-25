PLAY-OFF’TA KURALAR ÇEKİLDİ İLK MAÇLAR 2 NİSAN SALI GÜNÜ

Sakarya Süper Amatör Kümede ilk altıya kalan takımların oynayacakları Play-off kuraları kulüp temsilcilerinin katılımı ile ASKF Amatör Evi’nde yapıldı.
Kura çekimine ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir ve İl Tertip Kurulu Üyeleri ile Saha Komiserleri Derneği Başkanı Mahmut Güzel’le birlikte kura çekimine katılacak olan kulüplerin temsilcileri katıldılar.
Toplantıyı Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir kısa bir konuşma ile açtı ve Demir katılacak tüm takımlara başarılar diledi.
Daha sonra sözü alan ASKF Başkanı Yaşar Zımba Sakarya amatör futbolunda nereden nereye geldiklerini ve tüm kulüp yöneticileri ile sporcuların neler yapmaları gerektiği konusunda uzunca bir konuşma yaptı. Daha sonra kura çekimi işlemine geçildi.
1 HAFTA 2 NİSAN SALI
SAHA –ERENLER
SAAT 14 00 :PAMUKOVA1968SPOR — ARİFİYESPOR
SAAT:16 :ARİFİYEKALAYCISPOR — SAPANCAGENÇLİKSPOR
SAAT 18 :HENDEKDEREKÖYSPOR — ASAKYAZISPOR
2-HAFTA
SAAT:14 00:ASAKYAZISPOR — ARİFİYEKALAYCISPOR
SAAT:16 00:ARİFİYESPOR — HENDEKDEREKÖYSPOR
SAAT: 18 00:SAPANCAGENÇLİKSPOR — PAMUKOVA1968SPOR
3-HAFTA
SAAT 14 00:HENDEKDEREKÖYSPOR — ARİFİYEKALAYCISPOR
SAAT 16 00:PAMUKOVA1968SPOR — ASAKYAZISPOR
SAAT 18 00:ARİFİYESPOR — SAPANCAGENÇLİKSPOR
4-HAFTA
ARİFİYEKALAYCISPOR — ARİFİYESPOR
ASAKYAZISPOR — SAPANCAGENÇLİKSPOR
HENDEKDEREKÖYSPOR — PAMUKOVA1968SPOR
5-HAFTA
ARİFİYESPOR — ASAKYAZISPOR
PAMUKOVA1968SPOR — ARİFİYEKALAYCISPOR
SAPANCAGENÇLİKSPOR — HENDEKDEREKÖYSPOR