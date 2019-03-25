PLAY-OFF’TA KURALAR ÇEKİLDİ İLK MAÇLAR 2 NİSAN SALI GÜNÜ

Sakarya Süper Amatör Kümede ilk altıya kalan takımların oynayacakları Play-off kuraları

Bu haber 2019-03-25 23:07:32 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Süper Amatör Kümede ilk altıya kalan takımların oynayacakları Play-off kuraları kulüp temsilcilerinin katılımı ile ASKF Amatör Evi’nde yapıldı.

Kura çekimine ASKF Başkanı Yaşar Zımba, Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir ve İl Tertip Kurulu Üyeleri ile Saha Komiserleri Derneği Başkanı Mahmut Güzel’le birlikte kura çekimine katılacak olan kulüplerin temsilcileri katıldılar.

Toplantıyı Futbol İl Temsilcisi Tezcan Demir kısa bir konuşma ile açtı ve Demir katılacak tüm takımlara başarılar diledi.

Daha sonra sözü alan ASKF Başkanı Yaşar Zımba Sakarya amatör futbolunda nereden nereye geldiklerini ve tüm kulüp yöneticileri ile sporcuların neler yapmaları gerektiği konusunda uzunca bir konuşma yaptı. Daha sonra kura çekimi işlemine geçildi.

1 HAFTA 2 NİSAN SALI

SAHA –ERENLER

SAAT 14 00 :PAMUKOVA1968SPOR — ARİFİYESPOR

SAAT:16 :ARİFİYEKALAYCISPOR — SAPANCAGENÇLİKSPOR

SAAT 18 :HENDEKDEREKÖYSPOR — ASAKYAZISPOR

2-HAFTA

SAAT:14 00:ASAKYAZISPOR — ARİFİYEKALAYCISPOR

SAAT:16 00:ARİFİYESPOR — HENDEKDEREKÖYSPOR

SAAT: 18 00:SAPANCAGENÇLİKSPOR — PAMUKOVA1968SPOR

3-HAFTA

SAAT 14 00:HENDEKDEREKÖYSPOR — ARİFİYEKALAYCISPOR

SAAT 16 00:PAMUKOVA1968SPOR — ASAKYAZISPOR

SAAT 18 00:ARİFİYESPOR — SAPANCAGENÇLİKSPOR

4-HAFTA

ARİFİYEKALAYCISPOR — ARİFİYESPOR

ASAKYAZISPOR — SAPANCAGENÇLİKSPOR

HENDEKDEREKÖYSPOR — PAMUKOVA1968SPOR

5-HAFTA

ARİFİYESPOR — ASAKYAZISPOR

PAMUKOVA1968SPOR — ARİFİYEKALAYCISPOR

SAPANCAGENÇLİKSPOR — HENDEKDEREKÖYSPOR