ADAYLAR SON VİRAJDALAR

31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimde adaylar artık son viraja girmiş durumdalar.

Bu haber 2019-03-25 22:41:22 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimde adaylar artık son viraja girmiş durumdalar. Cumhur ittifakı adayı Bilal Soykan son iki günde önce Altındere Mahallesini sonra da Yeni Mahallede roman vatandaşların bulunduğu gül sokağı ziyaret etti. Özellikle Gül sokakta meşaleler eşliğinde krallar gibi karşılanan Bilal Soykan her iki yerde yaptığı konuşmalarda eksikleri bildiği söyledi ve bu eksikler en kısa zamanda giderilecek sözü verdi ve hem kendisine hem de Büyükşehir belediyesinde Cumhur ittifakına güçlü oy talebinde bulundu.

Cumhur ittifakının adayı Bilal Soykan’a bu ziyaretlerinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve ittifakın diğer ortağı MHP İlçe Başkanı Ali Dertli destek verdi. Ziyaretlerde Belediye Meclis üyesi adayları da başkan adayı Bilal Soykan’la birlikte her iki Mahalleyi ziyaret etti ve yaptıkları konuşmalarda oy istedi.

Millet ittifakının adayı Adem Güner’de son iki gün içinde önce TOKİ evlerini ziyaret etti ve burada kendisini karşılayan çocuklarla tek tek konuştu onlara hediyeler verdi ve çocuklar bizim geleceğimiz dedi v e TOKİ sakinlerinin isteklerini dinledi ve onlara yapacaklarını anlattı.

Adem Güner’in ikinci günkü durağı Türkormanköy Mahallesi oldu. Burada seçimde yapacaklarını bir7 kez daha anlattı ve yapacaklarını şöyle sıraladı “ Mezbaha ve hayvan pazarı, terminal, imar ve doğal gaz hizmetleri, Mobilya Organize Sanayi Sitesi, Yüzme havuzu, Mısır işleme ve mısır özü yağı fabrikası, Fındık işleme ve fındık yağı fabrikası, Et-Süt entegre tesisi, yayla turizmine ağırlık vermek, Akbalık güreşlerine destek, her yıl Akbalık güreş alanında tarım ve hayvancılık festivali, Akyazı’da açılması planlanan fakültede öğrenci sayısını 5 bine ulaştırmak ve böylece İlçe ekonomisine katkı sağlanması” gibi konularda iddialı olduklarını söyledi ve vatandaşlardan bize oy verin Akyazı’yı en kısa zamanda nasıl değiştireceğimizi görün dedi. Adem Güner’in seçim çalışmalarına İlçe Başkanı Servet Top, İlçe Yönetimi ve Belediye Meclis üyesi adayları da katkı veriyor.

Saadet Partisi belediye başkan adayı Selman Demirtaş da çalışmalarına aralıksız dev am ediyor. Demirtaş da son iki gün içinde Çatalköprü ve Altındere Mahallelerine giderek seçmenlerle buluştu ve onlardan diğer adaylar gibi oy istedi.

SP Belediye Başkan adayı Demirtaş seçmenlerle yaptığı konuşmalarda şunları söyledi “ Akyazı’yı 20 yıldan beri aynı kişiler yönetmiyor mu? Akyazı’nın sorunlarını bu süre içinde neden çözmediler de bugün kalkıp sizden bize oy verin sorunlarınızı çözelim diyorlar. Akyazı’nın sorunlarını en iyi bilen biziz. Bize görev vermeniz halinde hem sorunları bir bir çözeceğiz, hem yapılması gerekenleri yapacağız ve hem de yaptıklarımızla Akyazı’nın çehresini nasıl değiştirdiğimizi göreceksiniz”

Ben Cumhur ittifakı adayına daha önce yaptığım önerimi tekrarlamak istiyorum diyen Selman Demirtaş şunları söyledi “ Akyazı’nın en büyük meydanı neresi ise orada oturalım herkesin huzurunda Akyazı’yı konuşalım. 20 yıldan beri yapmadıklarınızı, Büyükşehrin Akyazı’ya hizmet konusunda nasıl üvey evlat muamelesi yaptığını konuşalım. Yıktıklarınızı yerine yapmadıklarınızı konuşalım. Bütün yetki ve imkanlar elinizdeyken Akyazı’yı nasıl geri kalmış bir İlçe haline getirdiğinizi konuşalım. İsterseniz bu konuşmamıza seçimden seçime Akyazı’yı hatırlayan ve gelen Milletvekillerinizi de getirebilirsiniz. Biz buradayız hodri meydan”

Biz Türkiye’nin bin 389 seçim bölgesinde tek başına seçime giren tek partiyiz. Gümbür gümbür geldiğimizi gördükleri için partimize iftira atarak gelişimizi önlemeye çalışıyorlar diyen Akyazı Belediye Başkana adayı Selman Demirtaş, hiç kimse bizim Millet ve Devletimize olan bağlılığımızı sorgulamaya kalkmasın. Çok sıkıntılar çektik ama, biz hiçbir zaman Devletimiz ve Milletimizle karşı karşıya gelmediğimiz gibi Kurumlarımıza da zarar verecek bir davranış içinde olmadık dedi ve bir kez daha seçmenlerden kendilerine oy vermelerini istedi. Demirtaş’ın çalışmalarına İlçe Başkanı Şeref Tan ve yönetim kurulu üyeleri ile belediye meclis üyesi adayları da katılıyorlar.

Büyük Birlik Partisi de seç im çalışmalarını aralıksız sürdürüyor ve her geçen gün temposunu da arttırıyor. Geçen haftanın son günü Genel Başkanları Mustafa Destici’yi ağırlayan Akyazı Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu, Belediye Meclis üyesi adayları ve İlçe teşkilatı, Genel Başkanlarını uğurladıktan sonra da iki gün içinde çalışmalarını sürdürdü.

Partisinin kadın kolları tarafından İlçe merkezi ile Küçücek Mahallesinde düzenlediği toplantılara katılan ve kadın seçmenlere hitap eden Büyük Birlik Partisi Akyazı Belediye Başkan Adayı Yolcu şunları söyledi “ Dip dalga oluştu. Allah’ın izniyle gümbür gümbür geliyoruz. Her Mahallemizde hilal yaptık. Eksiğimiz güllerdi. Artık onlarda açmaya başladı.”

Nayim Yolcu konuşmalarında bayan seçmenlerin partilerine olan ilgisinin her geçen gün daha arttığını görmenin kendilerini son derece sevindirdiğini ve mutlu ettiğini söyledi ve kadınlara hitaben yaptığı konuşmasını şöyle tamamladı “ Akyazı’yı yönetmeyle talibiz. Sizlerin de desteği ile hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bunun için canla başla çalışıyoruz. Yepyeni yüzlerle n huzurunuza çıktık. Bize güvenin ve bu güveninizi de oylarınızla tasdikleyin. Bizde o güveninizi boşa çıkarmamak için nasıl çalıştığımızı size gösterelim”