CADDE EMLAK AÇILDI

Akyazı MHP’li iki Belediye Meclis Üyesi Harun Köymen ve Abdullah Hikmet Kurt’a ait

Bu haber 2019-03-23 00:59:24 eklenmiş ve 78 kez görüntülenmiştir.

Akyazı MHP’li iki Belediye Meclis Üyesi Harun Köymen ve Abdullah Hikmet Kurt’a ait Cadde Emlak isimli işyeri düzenlenen bir törenle hizmete girdi.

Yağcılar Caddesi üzerinde bulunan Cadde Emlak’ın açılışı yapılan duanın ardından AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu tarafından hayırlı olsun dilekleri ile yapıldı.

İşyeri sahipleri MHP’li Akyazı Belediye Meclis Üyeleri Harun Köymen ve Abdullah Hikmet Kurt yaptıkları ortak açıklamada emlak alım satımının yanı sıra otomobil alım satımını da yapacaklarını söylediler ve açılışlarına katılanlara teşekkür ettiler.

Gerçekleşen açılış törenine Milletvekili Recep Uncuoğlu, Belediye Başkanı, Cumhur ittifakının Belediye Başkan adayı Bilal Soykan, AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, MHP İlçe Başkanı Ali Dertli, STK başkan ve temsilcileri, halen görevde olan Belediye Meclis üyeleri, 31 Mart günü yapılacak olan seçimde Belediye Meclis Üyesi adayı olanlar, siyasiler, Mahalle Muhtarları ve Muhtar adayları ile Kurt ve Köymen’in yakınları, dostları ve arkadaşları katıldı.