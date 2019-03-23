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SOYKAN’A KUZULUKLULARDAN SEVGİ SELİ

Cumhur ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan önceki gün kendi Mahallesi Kuzuluktaydı.
Bu haber 2019-03-23 00:48:30 eklenmiş ve 73 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhur ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan önceki gün kendi Mahallesi Kuzuluktaydı. AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem, Kadın Kolları Başkanı Oya Asan ve listesinde yer alan Meclis üyelerinin de katılımı ile kendi Mahallesi Kuzuluk’a adeta çıkarma yaptı.

Kuzuluk Mahallesini bir baştan diğer başa dolaşan Bilal Soykan’a Kuzuluklu komşuları yakın ilgi gösterdi ve adeta bağırlarına bastı.

Bir dönem Belediye Başkanlığını yaptığı kendi Mahallesi Kuzuluk’ta esnafları, kahvehaneleri, işyerlerini tek tek dolaşarak komşuları ile hasret gideren Bilal Soykan, 31 Mart seçiminin çok önemli olduğunu söyledi ve komşularından oy talebinde bulundu.

Bilal Soykan ziyaretlerinde terminal, mezbaha, Yahyalı Mahallesi ile Sanayi arası bağlantı yolu, hayvan pazarı gibi önemli projelerinden bahsetti ve “ben eksikleri biliyorum. Allah’ın izniyle Belediye Başkanı seçildiğimde bu eksikleri giderecek ve daha fazla hizmet getirmek ve daha çok projeyi hayata geçirmek için gece gündüz demeden canla başla çalışacağım” dedi.

Bilal Soykan Kuzuluk’tan sonra Yeni cami semtine gitti v e burada da seçmenlerle bir arkaya geldi ve görüştüğü herkesten oy istedi. Soykan’ın Yeni Cami semtindeki ziyaretinde Cumhur ittifakının diğer ortağı MHP İlçe Başkanı Ali Dertlide eşlik etti.
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