HAVUZ FACİASI MAHKEMESİNE DEVAM EDİLDİ

Akyazı Kuzuluk Mahallesinde bulunan havuza 23 Haziran 2017 günü giren

Bu haber 2019-03-23 00:41:08 eklenmiş ve 72 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Kuzuluk Mahallesinde bulunan havuza 23 Haziran 2017 günü giren üç çocuğun elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmesi ile ilgili olarak Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava sürüyor.

21 Mart günü yapılan duruşmada müşteki avukatları olay mahallinde ikinci kez gerçekleşen keşifte görev yapan Bilirkişiler tarafından hazırlanıp mahkemeye sunulan rapora itiraz ettiler ve o bilirkişi raporunda tali kusurlu bulunan Akyazı ve Kuzuluk Belediyeleri ile kusursuz bulunduğu belirtilen SEDAŞ’ın asli kusurlu olması gerektiğini savundular ve davayla ilgili gerçekleşen iki bilirkişi raporunda çelişkiler olduğunu beyan ederek her iki bilirkişi raporu ile ilgili dosyanın incelenmek üzere bir Üniversiteye gönderilmesi talebinde bulundular.

Yine müşteki Avukatları Bilirkişiler tarafından meydana gelen faciada suçsuz gösterilen SEDAŞ’la ilgili olarak da yeniden bilirkişi raporu düzenlenmesi, her iki belediye hakkında suç duyurusunda bulunulması ve yetkililerin zorla Mahkemeye getirilmesi talebinde bulundular.

Sürmekte olan Mahkemede tek sanık durumunda olan K.D’nin Avukatı da bilirkişi raporuna itiraz ettiklerini söyledi ve tekrar bilirkişi raporu istiyoruz dedi.

Mahkeme Savcısı verdiği mütalaasında yeniden bilirkişi talebi ile sanığın zorla Mahkemeye getirilmesi taleplerinin reddine kararı verilmesini istedi.

Mahkeme Heyeti de yapılan keşifler sonucunda hazırlanan iki bilirkişi raporu ile ilgili dosyanın Kuzuluk ve Akyazı Belediyeleri ile SEDAŞ’ın kusurlu olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla yetkili uzmanlar tarafından incelenmek üzere İstanbul Teknik Üniversitesine (İTÜ) gönderilmesine, suç duyurusu isteminin dosyanın İTÜ’den geldikten ve gelen rapor incelendikten sonra değerlendirilmesine, sanığın Mahkeme zorla getirilme talebinin reddine ve sonraki Mahkemenin de 5 Eylül 2019 günü yapılmasına karar verdi.

23 HAZİRAN GÜNÜ NE OLMUŞTU

Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Mahallesinde bulunan yüzme havuzuna serinlemek için giren yaşları 14-17 arasında olan Gökay Yıldırımgeç, Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk isimli gençler elektrik akımına kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi. İşlet sahibi olan Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya’da havuzda çırpınmakta olan gençleri kurtarmak amaçlı olarak aynı hava girmiş ve onlarda akıma kapılarak hayatlarını kaybetmişlerdi.

Meydana gelen havuz faciasında kusurlu ve suçlu bulunan elektrik tesisatını yapan K.D. çıkarıldığı Mahkeme tarafından tutuklanmış, daha sonra görülen Mahkeme de ise yurt dışına çıkış yasağı konularak tahliye edilmişti.