BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ AKYAZI’DA PARTİLİLERİ İLE BULUŞTU

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Akyazı’ya geldi ve Partisinin Yeni Cami semtindeki

Bu haber 2019-03-23 00:39:07 eklenmiş ve 69 kez görüntülenmiştir.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici Akyazı’ya geldi ve Partisinin Yeni Cami semtindeki Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu’nun seçim bürosunu açtı, partilileri ile bir araya geldi ve önemli açıklamalarda da bulundu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Akyazı’ya Karapürçek İlçesinden geldi. Burada partilileri ile bir arkaya gelen Destici İçişleri eski Bakanı Hasan Fehmi Güneş’in geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden oğlu Kutlan Güneş’in cenaze namazına katıldı ve oradan da Akyazı’ya geldi.

Seçim bürosunu açan BBP Genel Başkanı Mustafa Destici Akyazı’da görev yapan yerel basının temsilcileri ile de görüş alışverişinde bulundu ve sordukları sorulara cevaplar verdi. Destici yerel seçimler hakkında açıklamalarda bulundu. Desteci “ 31 Martta yapılacak Mahalli idareler yerel seçimler kapsamında bugün Sakarya’dayız. Kaynara ve Karapürçek ilçelerinde miting düzenledik. Karapürçek ilçesinde coşkulu bir kalabalık vardı. Cumayerinde de mitingimiz var. Oraya geçmeden önce Akyazı İlçemizi de ziyaret ettik. Öncelikle Belediye başkan adayımız Naim Yolcu ve daha önce İlçe başkanlık görevini yürütüyordu burada, kendisine ve belediye meclis üyelerimize başarılar diliyorum. Büyük birlik partisi olarak Ülke genelinde 400 kadar belediye başkan adayımızla seçimlere katılıyoruz. Bu seçimler daha önceki yerel seçimlerden farklı ve onu farklı kılan birkaç sebep var. Bunlardan birkaç tanesi Ülkenin içinden geçtiği şartlar onun için bu yerel seçim bir genel seçim havasına bürünmüş vaziyette. İlk defa bu yerel seçimlerde resmi olmasa da gayri resmi olarak İttifakların olması ve bazı partilerin Büyükşehirler de önde olmak üzere ittifaklarla bu çalışmaları yürütüyor olmaları bu farklılığı meydana getirdi. Bizde Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bu güne kadar Devlet ve Millet hassasiyetini gözeterek siyaset yapıyoruz. Özellikle PKK’nın siyasi uzantısı olan HDP’nin 2014 yılında Belediye Başkanlığı kazandığı yerlerde ve bugünde kazanma ihtimali olan yerlerde aday çıkartmayacağımızı, siyasi olanakların kiminki öndeyse onu destekleyeceğiz dedik. Bizim güçlü olduğumuz yerlerde de bizim desteklenmemizi istedik. Bunun haricinde hiçbir pazarlığa girmedik. Ama maalesef bizim dışımızda hiçbir siyasi parti bu hassasiyeti ortaya koyamadı. Bizim bütün siyasi partilere çağrımız PKK terör örgütünün siyasi uzantısı olan neyin karşılığında olursa olsun hangi şehri kazanacağınız olursa olsun bu işbirliğine girmeyin çünkü bu ülkeye Devlete ve Millete büyük bir kötülüktür. Ben buradan Belediye başkan adayımız Naim Yolcu ve Meclis Üyelerine destek istiyorum. İnşallah bizlere bu desteği verirseniz ve adayımıza teveccühü gösterirseniz 31 Mart akşamı Akyazı’nın anahtarı Naim Yolcu’ya dolayısıyla Büyük Birlik Partisine teslim edilir. İnşallah Akyazı İlçemizin bugüne kadar çözülmeyen problemlerini çözme ve yeni projelere kavuşturma noktasında elimizi taşın altına koyarız.”

Büyük Birlik partisi Genel başkanı Mustafa Desteci Belediye Başkan adayı Naim Yolcu’ya destek verdikten sonra Hendek İlçesi Belediye başkan adayı Turgut Babaoğlu ile birlikte seçim çalışmaları için Akyazı’dan ayrılarak Hendek’ gittiler. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin İlçe gezilerine Sakarya’nın tüm belediye başkan adayları katıldığı görüldü.