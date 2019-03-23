ODA BAŞKANLARI KARŞI ÇIKINCA STANTLARIN YERİ DEĞİŞTİ

Akyazı’da açılmak istenen Karadeniz yöresel ürünler satış stantlarına Esnaf Odası Başkanları

Bu haber 2019-03-23 00:30:27 eklenmiş ve 57 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da açılmak istenen Karadeniz yöresel ürünler satış stantlarına Esnaf Odası Başkanları karşı çıktı. Bu karşı çıkma stantların açılacağı yer değiştirdi.

İlki 2017 yılında Antep yöresel ürünler, ikincisi 2018 yılında Karadeniz yöresel ürünler 8’er gün satışa sunulmuştu. Yine Karadeniz yöresel ürünlerin Akyazı’da satışa sunulması için yapılan müracaat Akyazı Belediyesi tarafından uygun görülmüş ve 21-30 Mart günleri arasında stantların açılması konusunda bir anlaşma sağlanmıştı.

Başkana ulaşamayınca Kaymakama gittiler

Yapılan bu anlaşma gereği stant açmak isteyenler sabahın erken saatlerinde Akyazı’ya gelerek kendilerine tahsis edilen Nostalji Park yanındaki araçların park olarak kullandığı alanda hazırlıklarını yapmaya başlamaları üzerine harekete geçen SESOB’a bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmekte olan Esnaf Odası Başkanı Emin Üstün, Gıda Maddeleri Odası Başkanı Mustafa Demiralay, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Hüseyin Kaliç, Tuhafiyeciler ve Kavaflar Odası Başkanı İsmet Öztürk stantların açılacağı yere gelerek başlatılan çalışmalara engel oldular ve akabinde de Belediye Başkanına telefonla da olsa ulaşamayınca İlçe Kaymakamı Yakup Güney’e giderek şikayetlerini dile getirdiler ve stantların açılmaması istediler.

Esnafımız zaten zorda

Kaymakamla görüşen Oda başkanları bu görüşmede Akyazılı Esnafın zor ayakta durduğuna dikkat çektiler, dükkanı açıp siftah yapmadan kapatan Odalarımızın üyeleri var. Esnafımız böylesine kritik ve zor gün geçirdiği bugünlerde bu stantların açılıyor olmasını kabul etmemiz asla mümkün değildir. Esnafımız kirasını, vergisini, sigortasını ve diğer giderlerini karşılayamaz haldeyken dışarıdan gelenlere stant açtırılıp satış yaptırmamızı bizden kimse beklemesin dediler.

Stantların yeri değiştirildi

Esnaf Odası Başkanlarının bu kararlı tutumu neticesinde Kaymakam ve Oda Başkanlarının ulaşamadığı Belediye Başkanı görüşmesinin ardından stantların açılacağı yer değiştirildi ve yeni yeri kapalı Pazar yeri karşısında bulunan araç parkı oldu.

Yapılan anlaşma gereği yöresel ürünleri satmak için stant açmaya Akyazı’ya gelenler yeni belirlenen yeri beğenmeyince stant açmadan ilçeden ayrıldılar. Bu arada aracılık yapan dernek yöneticileri yaptıkları açıklamada stant açılışının ileriki bir tarihe ertelendiğini duyurdu

Bundan sonra stant açtırmayız

Oda başkanları yaptıkları ortak açıklamada şu görüşlere yer verdiler “ Bugünden sonra İlçemizde hangi nam ve isim altında olursa olsun satış yerleri ve stant açtırmayacağız. Bunun bilinmesini istiyoruz. Biz aç yatıp kalkarken dışarıdan gelenlere bizim kucak açmamız ve kendilerine hoş geldiniz, istediğiniz gibi satışlarınızı yapabilirsiniz dememizi bizden kimse beklemesin. Gelecek oylan yeni Belediye Başkanını da şimdiden bunu hatırlatmak istiyoruz”

4 Esnaf Odası Başkanının bu direnişine Berberler Odası Başkanı Hasan Cengiz’de destek verdi.