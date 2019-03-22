AKYAZILI ÖĞRETMENLERİN “FARKIMA VAR” OYUNU BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Akyazılı bir gurup öğretmen’in kendilerinin yazdığı ve büyük bir başarı ile sahneye koydukları “farkıma var” adlı

Bu haber 2019-03-22 18:54:51 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

Akyazılı bir gurup öğretmen’in kendilerinin yazdığı ve büyük bir başarı ile sahneye koydukları “farkıma var” adlı tiyatro oyunu büyük beğeni kazandı.

Büyük şehir Belediyesi Sosyal gelişim merkezi salonunda toplam 5 seans oynanan tiyatro eserinde okullarımızda adeta terk edilmiş problemli çocuklarımızın topluma kazandırılması için öğretmen ve yöneticilerin alışılagelmişin dışında yaklaşımları bir metot sergileyerek onları topluma yararlı birer fert olmalarını sağlama amaçlanıyor.

“Farkıma var” adlı eser İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Tahsin Karakaya koordinatörlüğünde Akyazı Kaymakamlığı işbirliği ile ilçedeki okullar, parklar, kapalı ve açık alanlardaki gençler, okullarında problem olan öğrencilerle temas kurularak elde edilen bilgiler ışığında ilçenin risk haritası çıkarılması sonucu bir komisyon tarafından kaleme alınması sonucu ortaya konulmuş bir eser.

Oyunda bir okulda Hababam sınıfı misali oldukça problem olan bir sınıftan tamamen ümit kesilmiş ve terk edilmiş bir edilmiş bir haldeyken okula yeni tayin olan genç bir öğretmenin hiçbir öğretmenin sınıf öğretmenliğini kabul etmediği bu sınıfın sorumluluğunu alması ve onlara dokunması ile başlayan ve sonuçta o sınıfı okulun en gözde ve başarılı sınıfı olmasını sağlaması anlatılıyor.

Tamamen öğretmenlerin rol aldığı oyunda oyuncular profesyonel oyuncular ı aratmayacak şekilde başarılı bir performans ortaya koydular ve bol bol alkış almayı başardılar.

Oyunun tamamlanmasının ardından salonda bulunan izleyicilerden okul hayatları boyunca unutamayacakları ve oynana oyundaki gibi kendilerine dokunan öğretmenleri ve unutamadıkları anıları anlattırıldı.

Oyunda rol alan ve oldukça başarılı bir sunum gösteren Fajit Kamil ismiyle Küçücek Cumhuriyet Ortaokulu öğretmeni Osman Karateke, Yenilmez Cemil ismi ile Kabakulak Ortaokulu Müdür yardımcısı Ercan Aslan, Okçu Yakup ismi ile Kız İmam Hatip Lisesi öğretmeni Kerem Sarı, Kuzuluk Enver Ören Teknik Lisesi öğretmeni Emel Günay Karakuş,Sessiz Selim adıyla İlçe Milli Eğitim Şefi İsmet Koç, Okul Müdürü Kuzuluk İşmont Sağlık Meslek Lisesi öğretmeni Zafer Nart , Koordinatör Kuzuluk Enver Ören Ortaokulu öğretmeni Niğmet Yılmaz, Özlem öğretmen Akyazı İmam Hatip Orta Okulu öğretmeni Özlem Korku, Zehra Öğretmen Dokurcun Orta Okulu öğretmeni Zehra Çamyar ve SınıfÖğretmeni Muradiye öğretmen Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesi öğretmeni Öznur Sevingül ve rejide Ahi Evren Mesleki ve Teknik Lisesi Rehber Öğretmeni Murat Şimşek'in tanıtıldığı oyun sonrası konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve İlçe Kaymakamı Yakup Güney Milli Eğitimin önemli bir sorununa çözüm olacak başarılı bir oyun izlediklerini ifade ederek emeği geçen herkesi tebrik ettiler.

Kaymakam Yakup Güney ve İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş’a yapılan çiçek takdiminin ardından program sona erdi.

sona erdi.