Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
MUHSİN YAZICIOĞLU ANILIYOR

MUHSİN YAZICIOĞLU ANILIYOR

İYİ PARTİ’DEN S.A.B.A.H. DERNEĞİNE ZİYARET

İYİ PARTİ’DEN S.A.B.A.H. DERNEĞİNE ZİYARET

AKYAZI’DA ORMAN HAFTASI KUTLANIYOR

AKYAZI’DA ORMAN HAFTASI KUTLANIYOR

ÇİGDEM ATABEK AKYAZI'DA SOYKAN’A DESTEK ARADI

ÇİGDEM ATABEK AKYAZI'DA SOYKAN’A DESTEK ARADI

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ CUMA GÜNÜ AKYAZI’YA GELİYOR

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ CUMA GÜNÜ AKYAZI’YA GELİYOR

ÖĞRENCİLERDEN BAYRAK SERGİSİ

ÖĞRENCİLERDEN BAYRAK SERGİSİ

MUHSİN YAZICIOĞLU ANILIYOR

Türk siyasetine damga vuranlardan biri olan ve “inanmadığım yolda
Bu haber 2019-03-21 23:43:31 eklenmiş ve 88 kez görüntülenmiştir.

 

Türk siyasetine damga vuranlardan biri olan ve “inanmadığım yolda milyonlarla yürüyeceğime, inandığım yolda tek başıma yürürüm” sözünün de sahibi Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10. Yıldönümünde ülke genelinde olduğu gibi Akyazı’da da kurucusu olduğu partisi Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düz enlenen bir programla anılacak.

Kılıçoğlu düğün salonunda gerçekleşecek olan anma programı 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 19.30 da gerçekleştirilecek. BBP Akyazı İlçe teşkilatı anma programına bütün Akyazılıları davet ettiler.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
23:51 - MUHSİN YAZICIOĞLU ANILIYOR
Türk siyasetine damga vuranlardan biri olan ve “inanmadığım yolda...
12:11 - AKYAZI’DA ORMAN HAFTASI KUTLANIYOR
Yurdumuzda her yıl 21-26 mart tarihleri arasında kutlanmakta olan Orman Haftası Akyazı’da ...
23:31 - ÖĞRENCİLERDEN BAYRAK SERGİSİ
Çanakkale Zaferinin 104.yıldönümü nedeniyle Akyazı Kuzuluk Dr. Enver Ören Ortaokulu ile...
23:35 - KONURALP ÇANAKKALE ZAFERİNİ KUTLADI
Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü tüm yurtta coşkulu törenlerle kutlanırken bir coşku da...
22:50 - ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104.YILDÖNÜMÜ KUTLANDI
Tarihi şan ve şereflerle dolu olan Yüce Türk Milletinin bağımsızlığı için verilen ve bütün...
00:28 - DİYANETTEN İÇİNDE ATATÜRK OLMAYAN ÇANAKKALE ZAFERİ HUTB
Bugün Çanakkale zaferinin yıldönümüdür. Bu büyük zafer Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üze...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ