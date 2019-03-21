MUHSİN YAZICIOĞLU ANILIYOR

Türk siyasetine damga vuranlardan biri olan ve “inanmadığım yolda milyonlarla yürüyeceğime, inandığım yolda tek başıma yürürüm” sözünün de sahibi Muhsin Yazıcıoğlu vefatının 10. Yıldönümünde ülke genelinde olduğu gibi Akyazı’da da kurucusu olduğu partisi Büyük Birlik Partisi Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düz enlenen bir programla anılacak.
Kılıçoğlu düğün salonunda gerçekleşecek olan anma programı 25 Mart 2019 Pazartesi günü saat 19.30 da gerçekleştirilecek. BBP Akyazı İlçe teşkilatı anma programına bütün Akyazılıları davet ettiler.