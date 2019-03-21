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AKYAZI’DA ORMAN HAFTASI KUTLANIYOR

Yurdumuzda her yıl 21-26 mart tarihleri arasında kutlanmakta olan Orman Haftası Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.
Bu haber 2019-03-21 12:08:28 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

 

Yurdumuzda her yıl 21-26 mart tarihleri arasında kutlanmakta olan Orman Haftası Akyazı’da da çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Akyazı Orman İşletme Müdürlüğü haftanın başlaması dolayısı Merkez Gazisüleyman paşa camii önünde düzenlediği töre törenle vatandaşlara ardıç, servi,ceviz,dişbudak, fıstık çamı, hurma,karayemiş, karaçam, kestane, kurtbağrı, kızılçam,oya, sarıçam, şimşir, sedir,yalancı servi ve mazıdan oluşan 3800 adet dağıttı.

Fidanların dağıtımını törene katılan Kaymakam Yakup Güney, Garnizon komutanı  Hamit Gencay Taşdemir, Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak, Orman İşletme Müdürü Erkan Kılıç ve bazı daire müdürleri yaptılar. İstediği fidanları alan vatandaşlar orman işletme müdürlüğü görevlilerine teşekkür ettiler.

Akyazı Orman İşletme müdürü Erkan Kılıç Akyazı ormanlarının gelişip güzelleşmesi ve korunması için işletme olarak ellerinden gelen gayreti gösterdiğini belirterek hafta boyunca bilhassa okullarımızda ormanların faydalarını belirten eğitimler verileceğini belirterek onlara fidanlar verilerek dikmeleri ve de kendileri ile birlikte büyümeleri için bakımlarını üstlenmeleri istenecek. Dedi.

Bu arada geçtiğimiz yıllarda orman işletmesi destekleri ile Karaçalılık mahallesinde Çanakkale şehitlerimiz anısına, Karapürçek ilçesi Ahmetler mahallesinde Konuralp İlkokulu, D-140 yolu otoban girişi yanında Cumhuriyet ana okulu ve diğer bazı kurumlar adına oluşturulan orman alanlarının bu kurumlar tarafından gezilerek  gerekli bakımları için orman işletme müdürlüğü ile işbirliği içinde olmaları ve bu alanların korunması istendi.
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