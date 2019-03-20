BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ CUMA GÜNÜ AKYAZI’YA GELİYOR

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 22 Mart Cuma günü Akyazı’ya geliyor.

Bu haber 2019-03-20 23:31:34 eklenmiş ve 74 kez görüntülenmiştir.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici 22 Mart Cuma günü Akyazı’ya geliyor. Genel Başkan Destici’nin ilk ziyaret durağı Karapürçek İlçesi olacak.

Cuma namazını Karapürçek İlçesi’nde kılması beklenen BBP Genel Başkanı Mustafa Destici bu İlçede Belediye Başkan adayı Hasan Cavit Karslı ile birlikte Partisi Karapürçek İlçe teşkilatı tarafından düzenlenecek olan mitinge katılacak.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici’nin ikinci durağı Akyazı İlçesi olacak. İkindi namazını Gazi Süleyman Paşa Camiinde kılması beklenen Genel Başkan Desteci daha sonra Partisinin İlçe teşkilatı, Belediye Başkan ve Meclis adayları ile birlikte İlçe merkezinde esnaf ziyaretinde bulunacak ve karşılaşacağı Akyazılılarla sohbet edecek. Daha sonra Partisinin seçim ofisine geçecek olan Mustafa Desteci burada yerel basınla bir arkaya gelecek ve seçimle ilgili olarak açıklamalarda bulunduktan sonra Akyazı’dan ayrılacak.