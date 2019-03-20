ABHAZ DERNEĞİ KÜLTÜR MERKEZİ İÇİN DESTEK ARIYOR

Sakarya Abhaz Derneği Başkan Oral Kobaş (Abgınba) beraberinde Sema Ercan (Gezipha) Sedat Papatya (Papa)

Bu haber 2019-03-20 23:24:22 eklenmiş ve 70 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Abhaz Derneği Başkan Oral Kobaş (Abgınba) beraberinde Sema Ercan (Gezipha) Sedat Papatya (Papa) Haluk Hızel (Haraziya) Yakup Gönül (Agumba) Önal Kobaş (Abgınba) Engin Öztekin (Pasaniya) Levent Geç (Geçba) olduğu halde Akyazı’nın Kuzuluk Mahallesine bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Ziyarette konuşan Dernek Başkanı Oral Kobaş, Derneklerinin adeta kabına sığamadığını belirterek başladı konuşmasında şunları söyledi “ Bilindiği gibi yapmak istediğimiz Kültür Merkezimizin temeli Abhazya Cumhuriyeti Başbakanı ile birlikte Sakarya Protokolünün de katıldığı mükemmel bir törenle geçtiğimiz ay içinde atılmıştı. Temelini attığımız Kültür Merkezimizin mimarisi yepyeni bir anlayışla içinde birçok anlamı ihtiva eden bir düşünce ile çizilmiş ve düzenlenmiştir. Kültür merkezimizi en kısa zamanda tamamlamayı ve hizmete sokmayı düşünüyoruz. O nedenle destek arayışına çıktık. İlk olarak Caferiye Köyünden başladık. Bu akşam da Kuzuluk’tayız. Şu ana kadar 12 Köyümüzü ziyaret edip hem projemizi anlatıyoruz hem de maddi destek talebinde bulunuyoruz. “Düğünümüz var” adını verdiğimiz destek projemize verilecek olan katkı fazlasıyla olacaktır. Ben buna gönülden inanıyorum”

Sakarya Abhaz Derneği Başkanı Oral Kobaş (Abgınba) şu an itibarıyla 3 bin üyeye sahip olduklarını ve üye sayılarını 5 bine çıkarmak için gayret gösterdiklerini ve bir diğer hedeflerinin ise abhaz vatandaşlığı sayısını da 5 bine çıkarmak olduğunu söyledi ve verilen destek için bu akşam burada olduğumuz için öncelikle Kuzuluklulara sonra da bütün Abhaz büyük ve kardeşlerimize teşekkür ediyoruz ve Abhazya’nın başkenti Sohum’un Üniversiteler şehri olması en büyük arzularımızdan biridir dedi.

Oral Kobaş her ayın ikinci Çarşamba gününü büyükler (ayhabalar) için ayırdıklarını ve onları ağırladıklarını söyledi ve açıklamasını şöyle tamamladı “ Hocalarımız marifetiyle abazaça dil ve oyun dersleri veriyoruz. Şu anda 4 sınıfta çocuklarımız dil eğitim görüyorlar. Dil dersi kurslarımıza ilgi hayli fazla o nedenle sınıf sayımızı arttırmak için çalışma içindeyiz”

Derneğin teknik komitesinde görev alan Levent Geç’de yapılacak olan Kültür Merkezi ile ilgili teknik bilgeler verdi ve inşatlarını belirledikleri tarihte tamamlayabilmek için maddi destek talebini yineledi.

Derneğin Genel Sekreterlik görevini yürütmekte olan Sema Ercan (Gezipa) da konuşmasında yapılacak olan yardımların nasıl yapılacağı hususunda geniş bilgi verdi ve bunun dışında Derneğin rutin giderlerini karşılamak için başlattıkları SMS kampanyasına da dernek üyeleri ile Abhazları katılmaya davet etti ve bu kampanyaya katılmak isteyenlerin yapacakları yardımı 3544’e gönderebilirler dedi.

Kuzuluk Abaş çay bahçesinin kapalı alanında gerçekleşen ziyarette Kuzuluklular da büyük ilgi gösterdi ve misafir olarak genel Dernek yöneticilerine güzel bir ev sahipliği yapan Kuzuluklu Dernek Yönetim Kurulu üyelerinden Levent Geç ve eşine düzenlenen toplantıya katılmak suretiyle katkı sağladılar.

Kültür Merkezinin özellikleri

Bganba Rada Canberk Kobaş’ın Mimar olarak görev yaptığı Sakarya Abhaz Derneği Kültür Merkezi Abhaz Diasporasının başkenti sayılan Sakarya’nın Abhaz Derneği binası hem köklü tarihi değerlerini yansıtan, hem de inovatif bir etki yaratacak şekilde asimetrik formlarla tasarlanmış.

Abhaz bayrağında ki şerefi ve namusu temsil eden çizgileri sembolize etmek için dış cephe kolon giydirmeleri ön plana çıkartılmış.

Kapıda bulunan doğal taş ile yapılmış kabartma el figürü, Abhaz bayrağında ki “dostluk ile gelene selam, düşmanca gelen dur” anlamı taşıyor

Çatısındaki birbirinden farklı 7 hareket ile Abhazyanın 7 bölgesi ve 7 büyük Abhaz dağını simgeliyor.

Kullanılan malzemelerde yapay bir etki olmadan ahşap ve taş gibi ana kaplama malzemeleri seçilerek daha sıcak ve doğal bir görüntü verilmek istenmiş.

Bu yapının Abhaz halkına kazandırılıp hem yenilikçi görsel bir güzellik katması, hem de Abhaz toplumunun köklü kültürel ögelerini gelecek nesillere anlatacak sembol bir bina olması istenmiş.