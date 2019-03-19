KONURALP ÇANAKKALE ZAFERİNİ KUTLADI

Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü tüm yurtta coşkulu törenlerle kutlanırken bir coşku da

Bu haber 2019-03-19 23:28:58 eklenmiş ve 83 kez görüntülenmiştir.

Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü tüm yurtta coşkulu törenlerle kutlanırken bir coşku da Akyazı tarihi okulu Konuralp İlkokulunda yaşandı.

Okul Salonunda yapılan kutlama töreni saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. 3-A sınıfı öğrencileri Fatma Anar ve Büşra İrem Katı’ın sunumu ile gerçekleşen programda 3-A sınıfın öğrencisi Ceren Civan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından Büyük Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasındaki kahraman askerlerimizin Çanakkale’yi geçilmez yapan kahramanlıkları şiirler ve gölge oyunu ile mükemmel bir şekilde anlatıldı.

Okul Öğretmenleri Aycan Haskaya, Melike Açıkel ve Eray Haskaya’nın hazırladığı Programda İclal Koç Dur Yolcu, Hira Saka Bayrak şiiri ile izleyenlerden büyük alkış almayı başardılar. Program sonunda

3-E sınıfı korosu Çanakkale türküsünü okurken salonu dolduran protokol, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenci velileri ve öğrenciler koroya eşlik ederek duygulu anlar yaşanmasına neden oldular.

Programın sonunda Kaymakam Yakup Güney ve İlçe Emniyet Müdürü İsa Coşar Programı başarı ile sunan öğrenciler ve öğretmenlerini tebrik ederek teşekkür ettiler.