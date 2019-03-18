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ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104.YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104.YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

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ÇANAKKALE ZAFERİNİN 104.YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Tarihi şan ve şereflerle dolu olan Yüce Türk Milletinin bağımsızlığı için verilen ve bütün dünyaya örnek olmuş
Bu haber 2019-03-18 22:41:44 eklenmiş ve 98 kez görüntülenmiştir.

Tarihi şan ve şereflerle dolu olan Yüce Türk Milletinin bağımsızlığı için verilen ve bütün dünyaya örnek olmuş büyük bir zaferin ve bu zafer elde edilirken tarihte ender rastlanan en büyük kahramanlık destanının yazıldığı Çanakkale Zaferinin 104. Yıldönümü Ülkemizin her tarafından olduğu gibi Akyazı İlçesinde de gerçekleştirilen çeşitli ekinliklerle kutlandı.

Atatürk anıtına çelenk konuldu

Çanakkale Zaferinin yıldönümü nedeniyle ilk tören Atatürk anıtı önünde yapıldı. İlçe Kaymakamı Yakup Güney’in anıt önüne çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu ve istiklal marşımız törene katılanlar tarafından birlikte söylendi.

Anıt önündeki törenin ardından Protokol merkez mezarlığında bulunan şehitlerimizin mezarlarını ziyaret ederek Kuranı Kerim okutularak dua edildi.

Sosyal Gelişim Merkezindeki tören

Kız İmam Hatip Anadolu Lisesince hazırlanan ve Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde icra edilen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi ile başladı.

Kuran-ı Kerim okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma okul Müdürü Muammer Hikmet tarafından yapıldı. Daha sonra Türkiye’nin ön sözü ve resim yorum, Çanakkale geçilmez adlı video, drama, Okul Korosundan günün anlamına uygun parçalar ve son olarak ta oratoryo izlendi.

Program çıkışında da davetlilere Çanakkale savaşları günlerinde askerin menüsü olan üzüm hoşafı ve kuru ekmek ikramı yapıldı.

Çanakkale zaferinin 104. Yılı kutlamalarına Kaymakamı Yakup Güney ve protolün tamamı, öğrenciler, gaziler, okul müdürleri ve öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.

 

 

 
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