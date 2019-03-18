KUZULUKTA MUHTARLIK YARIŞI DA KIZIŞTI

Akyazı’da Belediye Başkan adayları arasındaki yarış kızıştığı gibi yine

Bu haber 2019-03-18 17:02:10 eklenmiş ve 31 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da Belediye Başkan adayları arasındaki yarış kızıştığı gibi yine Akyazı’nın Kuzuluk Topçu Sırta Mahallesinde adaylar arasında Muhtar olma yarışı da kızıştı. 31 Mart günü yapılacak olan seçimde 7 aday seçimi kazanmak için kıyasıya bir yarış içine girdikleri görülüyor. Muhtar adayları seçmenlerinin karşısına çeşitli vaatlerle çıkıyor ve oy talebinde bulunuyorlar. Aynı Mahallenin Muhtar adaylarından biri olan Osman Boğaz’da önceki gün seçim startı verdiği ilk günden itibaren yanında yer alan kendisine bağlı bazı seçmenleri ile azalarına bir öğle yemeği verdi.

Kuzuluk’taki bir restoran da gerçekleşen yemeğe katılımın hayli yüksek olması Muhtar adayı Osman Boğaz mutlu etti. Boğaz yemek sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi “ Aday arkadaşlarımla birlikte bir yarış içindeyiz. Herkesin gördüğü gibi seçim çalışmalarımız dostane bir çerçeve içinde sürmektedir. Adaylar arasında en küçük bir kırgınlık olmadığı gibi kol kola dolaşabiliyoruz. Bizim bu davranışımızın herkes için örnek olmasını temenni ediyorum. Yarışı önde tamamlayacağıma olan inancım bugünkü yemekte daha da güçlenmiştir. Hak eden kazansın diyorum ve bütün adaylara başarı dileklerimi gönderiyorum”