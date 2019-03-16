SOYKAN HIZ KESMİYOR

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Cumhur ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan seçime 16 gün kala
Bu haber 2019-03-16 00:35:04 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhur ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı Bilal Soykan seçime 16 gün kala temposunu bir hayli arttırdı ve hız kesmeden çalışmalarını sürdürüyor.

Akyazı’nın yüksek kesimlerinde kalan tüm Mahalleleri bir bir gezen Bilal Soykan ve Cumhur ittifakında yer alan partilerin yetkilileri, şimdi de ovada bulunan Mahalleleri gezmeye başladı. İki gün içinde önce sanayi sitesini gezen ve esnafla bir araya gelen onların sorunlarını dinleyen ve yapacaklarına ilişkin sanayi esnafına bilgiler veren Soykan, önceki akşam Karaçallık ve Alaağaç Mahallelerine ve dün akşam da Uzunçınar, Yeniorman ve Çatalköprü Mahallerini ziyaret etti. Mahallelerde vatandaşla iç içe olan, sorunlarını dinleyen ve yapacakları ile projelerini anlatan Bilal Soykan, yaptığı konuşmalarda  31 Mart seçimlerinin önemine değindi ve seçmenlerden oy istedi.

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