AKYAZIDA GÖREV YAPAN GAZETECİLERDEN SAĞLIKÇILARA TIP BAYRAMI KUTLAMASI

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Akyazı’da görev yapmakta olan Gazetecilerden Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz,

Bu haber 2019-03-15 16:49:25 eklenmiş ve 109 kez görüntülenmiştir.

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Akyazı’da görev yapmakta olan Gazetecilerden Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz, Yenihaber Gazetesi temsilcisi Kenan Certel, Akyazı Net imtiyaz sahibi, DHA ve TV 264 Akyazı temsilcisi Alaattin Onur ve Radyo programcısı ve sunucu Remzi Armağan Devlet Hastanesine giderek Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar nezdinde hastanede görev yapan tüm hekimlerin günlerini kutladılar.

Gazeteciler adına konuşan Yenigün Gazetesi temsilcisi Salim Özyılmaz şunları söyledi ” Gece gündüz demeden yaptığı yemine sadık kalarak insanların sağlıklarına kavuşabilmeleri için öz verili çalışan tüm doktorlarımızın ve onlarla birlikte aynı hassasiyetle çalışan tüm sağlık çalışanlarımızın bu önemli günlerini tebrik ediyoruz. Nice 14 Martlara sağlık ve mutluluk içinde ulaşmanızı temenni ediyoruz. Biz Akyazılılara verdiğiniz hizmetler ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı sizleri yürekten kutluyor ve teşekkür ediyoruz”

Akyazı Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Yavuz Tepeçınar’da Akyazı’da basının çok güçlü olduğuna dikkat çekti ve onların yol gösterici eleştirileri, yazıları ve haberleri bize daima yeni ufuklar açmaktadır. Bu güzel günümüzde bizlerle olan, bizleri ziyaret eden değerli basın mensubu dostlarımıza teşekkür ediyorum. Temsilcilerin yaptığı haberleri eksiksiz bir şekilde yayınlayan gazetelerin tüm yetkililerine de teşekkürü bir borç biliyoruz dedi.

Konuşmalardan sonra Gazetecilerin çiçeğini arkadaşları adına Yenihaber temsilcisi Kenan Certel tarafından Başhekim Dr. Yavuz Tepeçınar’a takdim edildi.

Gazetecilerin ziyaretinde Başhekim yardımcısı Dr. Savaş Taşkıran, Hastane Müdürü Ayla Soylu, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Nilüfer Deniz, Hastane Mali İşler Müdür yardımcısı İlker Üstünkaya ve Genel Cerrah Op. Dr. Burhan Gencer gazetecilere ev sahipliği yaptılar.