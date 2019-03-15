MİLLET İTTİFAKI BAŞKAN ADAYI ADEM GÜNER AMATÖR KULÜP YÖNETİCİLERİYLE BULUŞTU

Milli ittifakı (İYİ Partili) Belediye Başkan adayı Adem Güner ve ittifak ortağı partilerin İlçe başkanları

Bu haber 2019-03-15 16:45:37 eklenmiş ve 91 kez görüntülenmiştir.

Milli ittifakı (İYİ Partili) Belediye Başkan adayı Adem Güner ve ittifak ortağı partilerin İlçe başkanları ve Belediye Meclis üyesi adayları ile Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan amatör spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile Nostalji Sosyal tesislerinde verilen akşam yemeğinde bir araya geldiler.

31 Mart günü yapılacak olan seçimi biz kazanırsak bu tür toplantılar bizim görevde olduğumuz yıllar içerisinde sürekli olarak devam edecektir. Biz Millet ittifakı olarak daima istişareden yanayız. Bu tür toplantılarda herkes sorunlarını ortaya koyacak, bizde çözüm yollarını bulup onların o sorunlarını ortadan kaldıracağız diyen Milli ittifakı Belediye Başkan adayı Adem Güner, bizim için geçerli olan sadece futbol değildir. Sporun her türlüsüne biz destek vereceğiz. Bunu şimdiden ilan ediyorum ve seçim çalışmalarında bazı adaylar spor kulüplerine ve sporun diğer dallarına destek veremeyeceklerine dair konuşmalar yaptıkları bizim kulağımıza geliyor. Bu çok ciddi bir durumdur. Böyle bir uygulama Akyazı’da gençliği ve her türlü sporu bitirir. Böyle bir durum yaratmaya kimsenin hakkı yoktur. O arkadaşları bu düşüncelerinden vazgeçmeye davet ediyorum dedi.

Adem Güner Değerli dostlar değerli spor sevdalıları bu seçimde bir görev alan bir de görev alamayan olacak. Görev alırsak icraatın başında biz olacağız. Öyle olursa sıkıntı yok demektir. Ama görev alamaz isek bu toplantı ile bir yol açtık. u yoldan o görevi alanlarda devam etmek zorunda kalacak. Siz de onlardan şunu isteyebileceksiniz “ Seçilmediği halde fikirlerimiz almak bizim dertlerimize ortak olmak için bizi toplayan bir parti vardı. Siz seçildiğinize göre bizi bir araya toplayan siyasiler gibi sizde bizi çağırıp bir araya gelmemizi sağlamak ve sorunlarımızı dinleyip çözümünü bulmak zorundasınız.”

Gençlerimizle çocuklarımızla ilgilenen kulüp yetkililerine çok teşekkür ediyorum. Gençlerimizi ve çocuklarımızı kötülükten kurtarıp spora yönlendirdiniz. Hele hele ekonomik zorlukları da göz önünde tutarsak yaptığınız görevin ne kadar ulvi olduğunu bilen sizleri tebrik ediyorum diyen Adem Güner konuşmasını şöyle sürdürdü “ Eğer biz seçimi kazanır işin başına gelirsek inanın sizlere desteğimiz her geçen gün daha da artarak devam edecektir. Buna gönülden inanmanızı isterim”

Güner, biz bu yola baş koyduk. Eğer başkan seçilirsem gençliğimizin spor, eğitim, sosyal aktiviteler başta olmak üzere her türlü sorunları ile ilgilenecek bir başkan yardımcısı tahsis edeceğim. Bu akşam burada sizlerin huzurunda bu durumu ilanen herkese duyurmak istiyorum dedi.

Amatör sporun gülü olması gerektiğinin altını çizen Güner, gençlerimize spor yaptıramazsak onlar da dere kenarlarında, metruk binalarda ve mezarlıklarda uyuşturucu kullanırlar ve biz onları oralardan toplarız. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimize sahip çıkmak zorundayız. Enerjilerini spor yaptırarak harcatmak zorundayız diyen Adem Güner, Cumhur ittifakı belediye başkan adayının “Spor için kaynak ayıramam” şeklindeki açıklamasına da sert çıktı.

Akyazı bir yoklar şehri ama biz güzel ilçemizi varlar şehri yapmak istiyoruz. Bu söylediklerimi tesis edebilmek izin sizlerin desteğine ve oylarına ihtiyacımız var diyen Millet ittifakı Belediye Başkan adayı Adem Güner, İlçe Spor Müdürü Adem Altun’a da konuşmasında çalışkanlığı v e elde ettiği başarıları nedeniyle de övgüler yağdırdı.

Yemekli toplantıda konuşan bir diğer isim Belediye Meclis Üyesi adayı olan Rahmi Aktürk oldu. Aktürk Akyazı’daki tüm spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerine davet etmelerine rağmen bazılarının katılmayışının kendisini üzdüğü belirterek başladığı konuşmasında şu görüşlere yer verdi “ Bu akşamki toplantımızın tek amacı vardı. O da siyasiler olarak sporumuza ne gibi katkı sağlayabilirizi sporun içinde olanlarla bir arkaya gelip konuşmaktı. Ama görüyorum ki bazı spor kulüplerimizin yöneticileri bizim bu davetimize icabet etmemiş. Nedenini sormuyorum. Öğrenmekte istemiyorum. Ancak şunu söylemeliyim ki, şayet bizim dışımızda bir başka belediye başkan adayı böyle bir toplantı düzenler beni de bir spor adamı olarak çağırırsa o davete icabet ederim diyerek bir kez daha katılmayanlarla ilgili tepkisini dile getirdi.

Rahmi Aktürk konuşmasının son bölümünde şu görüşlere yer verdi “ Biz Millet ittifakı olarak seçimi kazanıp göreve gelmemiz halinde gençlerimizle ilgili projelerimiz ilk önceliğimiz olacaktır. Bunun altını çizmek isterim. Bir Millet gençliğine ne kadar değer ve önem verirse o Millet o kadar gelişir ve büyür. Bizde bu düşünceden yola çıkarak önceliğimiz gençlerimiz diyoruz. Davetimize icabet edenlere teşekkür ediyorum”