Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SOYKAN HIZ KESMİYOR

SOYKAN HIZ KESMİYOR

DİYANETTEN İÇİNDE ATATÜRK OLMAYAN ÇANAKKALE ZAFERİ HUTBESİ

DİYANETTEN İÇİNDE ATATÜRK OLMAYAN ÇANAKKALE ZAFERİ HUTBESİ

AKYAZIDA GÖREV YAPAN GAZETECİLERDEN SAĞLIKÇILARA TIP BAYRAMI KUTLAMASI

AKYAZIDA GÖREV YAPAN GAZETECİLERDEN SAĞLIKÇILARA TIP BAYRAMI KUTLAMASI

MİLLET İTTİFAKI BAŞKAN ADAYI ADEM GÜNER AMATÖR KULÜP YÖNETİCİLERİYLE BULUŞTU

MİLLET İTTİFAKI BAŞKAN ADAYI ADEM GÜNER AMATÖR KULÜP YÖNETİCİLERİYLE BULUŞTU

KUZULUK’TA BUDAMA VE AŞILAMA KURSU AÇILDI

KUZULUK’TA BUDAMA VE AŞILAMA KURSU AÇILDI

AKYAZI PAZARINDA FİYATLAR CEP YAKIYOR

AKYAZI PAZARINDA FİYATLAR CEP YAKIYOR

KUZULUK’TA BUDAMA VE AŞILAMA KURSU AÇILDI

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak
Bu haber 2019-03-15 16:42:19 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak Kuzuluk Mahallesinde açılan budama ve aşılama kursu devam ediyor 31 Mart günü yapılacak olan seçimde Topçu Sırtı Mahallesi Muhtar adayı olan Adem Kansu’nun yaptığı müracaat ve takibi sonucu açılan kursa 25 kursiyer katılıyor.

Kuzuluk Topçu sırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulunda kendileri için tahsis edilen bir sınıfta verilen kursta kursiyerlere bilgiler İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Salih Demir tarafından veriliyor.

Haftanın Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri akşam namazından sonra ikişer saat olarak verilen kursun tamamlanma süresi ise 48 saat olarak belirlenmiş. Bu süre içinde Ziraat Mühendisi Serdar Demir kursiyerlere budamanın ve aşılamanın nasıl yapıldığını önce kendi anlatıyor, sonra sinevizyon gösteriminin ardında da sahaya çıkmak suretiyle tatbiki olarak budama v e aşılamanın nasıl yapıldığını öğretmeye çalışacak.

Kursun Kuzuluk Mahallesinde açılmasını sağlayan Muhtar adaylarından adem Sağlam, bir ay önce yine Kuzuluk Mahallesinde arıcılık kursunun açılmasını ve kursa katılan kursiyerlerin sertifika almaları sağlamıştı.

  

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
00:28 - DİYANETTEN İÇİNDE ATATÜRK OLMAYAN ÇANAKKALE ZAFERİ HUTB
Bugün Çanakkale zaferinin yıldönümüdür. Bu büyük zafer Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üze...
16:45 - KUZULUK’TA BUDAMA VE AŞILAMA KURSU AÇILDI
Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa ola...
21:55 - AKYAZI PAZARINDA FİYATLAR CEP YAKIYOR
Bugün hafta pazarı olması nedeniyle ilçe pazarını dolaştık. Pazar market karşılaştırması y...
20:57 - AKYAZI İLÇE KÜTÜPHANESİNİ VALİ NAYİR AÇTI
Binası Akyazı Belediyesi tarafından tahsis edilen, tadilatı ve dizayn’i Akyazı Kaymakamlığ...
19:31 - İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİFE YAKIŞI SÜPER KUTLAMA
12 Mart İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişi ve yazarı Mehmet Akif Ersoy tüm yurtta ol...
15:06 - KÜTÜPHANE YARIN AÇILIYOR
Daha önceleri Akyazı Belediyesi tarafından Bilgi ve Kültür evi olarak...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ