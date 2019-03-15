KUZULUK’TA BUDAMA VE AŞILAMA KURSU AÇILDI

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak

Bu haber 2019-03-15 16:42:19 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından ortaklaşa olarak Kuzuluk Mahallesinde açılan budama ve aşılama kursu devam ediyor 31 Mart günü yapılacak olan seçimde Topçu Sırtı Mahallesi Muhtar adayı olan Adem Kansu’nun yaptığı müracaat ve takibi sonucu açılan kursa 25 kursiyer katılıyor.

Kuzuluk Topçu sırtı Anadolu Kalkınma Vakfı İlkokulunda kendileri için tahsis edilen bir sınıfta verilen kursta kursiyerlere bilgiler İlçe Tarım Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Salih Demir tarafından veriliyor.

Haftanın Pazartesi, Salı ve Çarşamba günleri akşam namazından sonra ikişer saat olarak verilen kursun tamamlanma süresi ise 48 saat olarak belirlenmiş. Bu süre içinde Ziraat Mühendisi Serdar Demir kursiyerlere budamanın ve aşılamanın nasıl yapıldığını önce kendi anlatıyor, sonra sinevizyon gösteriminin ardında da sahaya çıkmak suretiyle tatbiki olarak budama v e aşılamanın nasıl yapıldığını öğretmeye çalışacak.

Kursun Kuzuluk Mahallesinde açılmasını sağlayan Muhtar adaylarından adem Sağlam, bir ay önce yine Kuzuluk Mahallesinde arıcılık kursunun açılmasını ve kursa katılan kursiyerlerin sertifika almaları sağlamıştı.