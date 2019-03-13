AKYAZI PAZARINDA FİYATLAR CEP YAKIYOR

Bugün hafta pazarı olması nedeniyle ilçe pazarını dolaştık. Pazar market karşılaştırması yaptık.

Bu haber 2019-03-13 21:44:24 eklenmiş ve 92 kez görüntülenmiştir.

Bugün hafta pazarı olması nedeniyle ilçe pazarını dolaştık. Pazar market karşılaştırması yaptık. Halk pazarının marketlere göre daha ucuz ve daha taze olmasına karşılık yine de fiyatları cep yakar bulduk.

Pazarda Elma 3.50 - 6 lira, mandalina 4.90-7 lira, portakal 4 lira, domates 5-7 lira, patlıcan 12 lira, kızartmalık kabak 5-6 lira, bakla 6-7 lira, sivri biber 10-11-12 lira, karnabahar tane 8-10 lira, salatalık 5-6 liradan satılıyor.

Pazarda ne ararsan var ancak alıcı çok az. Fiyatları yüksek bulan vatandaşlar tezgahları seyrederek geçiyor. Alış veriş yapan fazla değil.

Üretimi bir hayli zor olan kültür mantarının 2 yıldanberi fiyatının değişmemesi ve cinsine göre 7 ile 12 liradan satılması ise dikkati çeken bir başka husus. Mantar üreticileri kültür mantarında aracı olmadığını bu nedenle üretimden pazara getirilerek pazarlanması nedeniyle fiyatlarda artış olmadığını söylüyorlar.

Balık tezgahlarında ise fiyatlar 20 liradan başlayıp 50 liraya kadar alıcılarını bekliyordu.