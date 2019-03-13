OTOMOBİL VE TRAKTÖR ÇARPIŞTI

Akyazı Şehit Furkan Çelik Caddesinde meydana gelen kazada otomobil ve traktör kafa kafaya çarpıştı.

Bu haber 2019-03-13 19:30:21 eklenmiş ve 75 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Şehit Furkan Çelik Caddesinde meydana gelen kazada otomobil ve traktör kafa kafaya çarpıştı. Kazanın traktörün ana yol üzerinde dönüş yapmak isterken arkasından gelen Avni Ocak yönetimindeki 06 EV ** plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana geldiği belirlendi. Meydana gelen kazada traktörün ön tekerleğinin biri yerinden çıktı.

Kazada yaralanan olmazken hem otomobilde hem de traktörde maddi hasar oluştu. Emniyet müdürlüğüne bağlı Trafik Şube ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. Bu arda her iki sürücüyü alkol muayenesine tabi tuttu.