BELEDİYE MECLİS ÜYELERİNİN ZİYARETİ

Akyazı Belediyesinin AK Partili Meclis Üyeleri Kemal Kaliç ve Naci Çavdar Bizim Akyazı İnternet sitemize

Bu haber 2019-03-13 19:29:14 eklenmiş ve 71 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesinin AK Partili Meclis Üyeleri Kemal Kaliç ve Naci Çavdar Bizim Akyazı İnternet sitemize bir nezaket ziyareti gerçekleştirdi. Ziyarette konuşan Meclis Üyeleri geride kalan 5 yıl içinde Belediye Meclisinde yaptıkları ve yapamadıkları ile ilgili bilgiler verdiler ve 31 Mart Mahalli seçimini değerlendirdiler.

Meclis Üyeleri Kaliç ve Çavdar, şu anda görevde olan ve son günlerini yaşamakta olan bizlerin devri kapandı ve 31 Mart günü yapılacak olan seçimde meclis üyesi seçilecek olan arkadaşlarımız mazbatalarını alır almaz da ilk toplantılarını yapıp görevlerine resmen başlayacaklar dediler ve yeni meclis üyesi arkadaşlarına da başarı dileklerini gönderdiler.

Görev yaptıkları 5 yıl içinde sürekli olarak Akyazı’nın yararına olacak çalışmalar yapmaya özen gösterdiklerini dile getiren Meclis Üyeleri Kaliç ve Çavdar, bu düşüncelerini hayata geçiremedikleri zamanlarında olduğunun altını çizerek, şunu net olarak ifade ederiz ki, bilerek, isteyerek Akyazı’nın ve Belediyenin aleyhine olacak hiçbir karara imza atmadıklarını, onun için gönül rahatlığı içinde olduklarını söylediler.

Meclis üyeleri Kaliç ve Çavdar 5 yıllık çalışma dönemleri içinde Akyazı’da görev yapan gazetecilerden yaptıkları olumlu çalışmalardan ötürü destek gördüklerini, olumsuzluklardan ötürü de eleştiri aldıklarını söyleyerek, Kemal Kaliç ve Naci Çavdar olarak ikimiz her zaman basın mensubu büyüklerimizin yazdıklarını sürekli takip ettik, yaptıkları eleştirileri de kulağımıza küpe yapıp o eleştirilere neden olanlardan arınmaya özen gösterdik. Bizler basın mensubu büyüklerimiz ve arkadaşlarımızdan memnun olduğumuzu belirtmek isteriz. Bize verdikleri katkı ve yol gösteren önerilerinden ötürü kendilerine teşekkür ediyoruz. Onlara da bundan sonraki mesleki hayatlarında başarılar diliyoruz dediler.

Bizi ziyaret eden Meclis Üyesi Kemal Kaliç bir dönem sonra tamam ben bırakıyorum derken, Naci Çavdar ise Partimiz tarafından aday gösterilen Bilal Soykan’ın listesinde yer aldım seçilirsem ben devam edeceğim demişti.