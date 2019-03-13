Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
“CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTADIR” DİYEN KENAN SOFUOĞLU SOYKAN’A OY İSTEDİ

“CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTADIR” DİYEN KENAN SOFUOĞLU SOYKAN’A OY İSTEDİ

TOBB OKULU’NUN İHALESİ TAMAM

TOBB OKULU’NUN İHALESİ TAMAM

AKYAZI İLÇE KÜTÜPHANESİNİ VALİ NAYİR AÇTI

AKYAZI İLÇE KÜTÜPHANESİNİ VALİ NAYİR AÇTI

AKYAZILI GÜREŞÇİNİN BAŞARISI

AKYAZILI GÜREŞÇİNİN BAŞARISI

İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİFE YAKIŞI SÜPER KUTLAMA

İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİFE YAKIŞI SÜPER KUTLAMA

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜLŞAH YILMAZ “AİLE HEKİMLERİNİZİ TANIYIN”

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜLŞAH YILMAZ “AİLE HEKİMLERİNİZİ TANIYIN”

“CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTADIR” DİYEN KENAN SOFUOĞLU SOYKAN’A OY İSTEDİ

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu dün akşam partisinin Pazarköy ve Merkez Yeniköy Mahallelerinde
Bu haber 2019-03-13 12:36:35 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu dün akşam partisinin Pazarköy ve Merkez Yeniköy Mahallelerinde düzenlediği seçim ç alışmalarına katıldı. Her iki Mahallede sıcak bir ilgiyle karşılanan Milletvekili Sofuoğlu yaptığı konuşmalarda Belediye başkan adayları Bilal Soykan’a oy istedi ve Cumhur ittifakının dimdik ayakta durduğunu söyledi.

AK Parti tarafından Akyazı Pazarköy ve Merkez Yeniköy Mahallesinde gerçekleştirilen kahvehane toplantılarında ilk konuşmalar AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile MHP İlçe Başkanı Ali Dertli tarafından yapıldı. Her iki başkanda konuşmalarında şunları söylediler “Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır. 31 Mart seçiminde Cumhur ittifakımız zaferle çıkacaktır. Buna gönülden inanıyoruz. Cumhur ittifakı olarak gönül birliği içinde olduğumuz sizlerden de oylarınızla bize destek vermenizi istiyor ve bekliyoruz.  ittifakına bugüne kadar verdiğiniz destekler içinde teşekkür ederiz.”

Belediye Başkan adayı Bilal Soykan’da konuşmasında şunları söyledi “ Yüce Milletimizin bize verdiği destekleri boş çıkarmamak için gecen gündüz demeden ve canla başla sizlere hizmet için bu yarışın içindeyiz. Her gittiğimiz yerde projelerimizi tek tek anlatıyorum. Bu akşam da burada tekrarlamak istemiyorum aya şu kadarını söyleyeyim, olmayan terminalimizi, mezbahamızı, yapılamayan Yahyalı Sanayi sitesi bağlantı yolunu mutlaka yapıp siz değerli halkımızın hizmetine sunacağız “

Bilal Soykan’a destek amaçlı olarak Partisinin Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen Pazarköy ve Merkez Yeniköy seçim gezisine katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da her Mahallede yaptığı konuşmalarında şunları söyledi “ Ben bu güzel ilçemizde doğup büyüyen ve yetişen bir kardeşinizim. Bugün sizlerin oyları ile seçilmiş Milletvekiliniz olarak huzurlarınızdayım. Bilal Başkanımız için sizlerden oy talebinde bulunuyorum. AK Partimize vereceğiniz oylar gecesine gündüzüne katarak çalışan, Ülkemizin en ücra köşesini bile boş geçmeyen, güzel ülkemizi daha iyi yerlere taşımaya azimli ve kararlı, bu uğurda mücadele veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güç verecektir. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyin”

Cumhur ittifakı partilerin temsilcileri ve Belediye Başkan adayı Bilal Soykan dün akşam da Akyazı’nın Dedeler ve Madenler Mahallesindeydiler. Her iki Mahallede yaptıkları konuşmalarda yine seçmenden oy istediler ve gittikleri her Mahallede olduğu gibi projelerini anlattılar ve Mahalle halkının sorunlarını dinleyip çözümü konusunda söz verdiler.

 

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Siyaset haberleri
12:46 - “CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTADIR” DİYEN KENAN SOFUOĞLU
AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu dün akşam partisinin Pazarköy ve Merkez Yenik...
20:41 - AK PARTİ BİLAL SOYKAN’A TAM DESTEK VERİYOR
İlçe Başkanı Fevzi Bora’nın Belediye Başkan adayı olabilmek için bu görevinden istifası il...
22:34 - BBP BAŞKAN ADAYI YOLCU“ PARTİMİZ GENÇLERE ÇOK GÜVENİYOR
Büyük Birlik Partisi Akyazı Belediye Başkan adayı Nayim Yolcu’nun seçim çalışmaları hız ke...
16:01 - CUMHUR İTTİFAKININ DUR AMANI YOK
31 Mart yerel seçimlere Cumhur ittifakı adı altında girecek olan AK Parti ve MHP’den oluşa...
16:52 - AKYAZI AK PARTİNİN YENİ YÖNETİMİ ONAYLANDI
5 yıl müddetle İlçe Başkanlığı görevi yaptıktan sonra Belediye Başkan adayı olmak için...
16:50 - BELEDİYE MECLİSİNDEN VEDA TOPLANTISI
31 Mart 2014 tarihinde yapılan seçimle işbaşına gelen Akyazı Belediye Meclisi yaptığı son ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ