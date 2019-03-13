“CUMHUR İTTİFAKI DİMDİK AYAKTADIR” DİYEN KENAN SOFUOĞLU SOYKAN’A OY İSTEDİ

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu dün akşam partisinin Pazarköy ve Merkez Yeniköy Mahallelerinde

Bu haber 2019-03-13 12:36:35 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu dün akşam partisinin Pazarköy ve Merkez Yeniköy Mahallelerinde düzenlediği seçim ç alışmalarına katıldı. Her iki Mahallede sıcak bir ilgiyle karşılanan Milletvekili Sofuoğlu yaptığı konuşmalarda Belediye başkan adayları Bilal Soykan’a oy istedi ve Cumhur ittifakının dimdik ayakta durduğunu söyledi.

AK Parti tarafından Akyazı Pazarköy ve Merkez Yeniköy Mahallesinde gerçekleştirilen kahvehane toplantılarında ilk konuşmalar AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile MHP İlçe Başkanı Ali Dertli tarafından yapıldı. Her iki başkanda konuşmalarında şunları söylediler “Cumhur ittifakı dimdik ayaktadır. 31 Mart seçiminde Cumhur ittifakımız zaferle çıkacaktır. Buna gönülden inanıyoruz. Cumhur ittifakı olarak gönül birliği içinde olduğumuz sizlerden de oylarınızla bize destek vermenizi istiyor ve bekliyoruz. ittifakına bugüne kadar verdiğiniz destekler içinde teşekkür ederiz.”

Belediye Başkan adayı Bilal Soykan’da konuşmasında şunları söyledi “ Yüce Milletimizin bize verdiği destekleri boş çıkarmamak için gecen gündüz demeden ve canla başla sizlere hizmet için bu yarışın içindeyiz. Her gittiğimiz yerde projelerimizi tek tek anlatıyorum. Bu akşam da burada tekrarlamak istemiyorum aya şu kadarını söyleyeyim, olmayan terminalimizi, mezbahamızı, yapılamayan Yahyalı Sanayi sitesi bağlantı yolunu mutlaka yapıp siz değerli halkımızın hizmetine sunacağız “

Bilal Soykan’a destek amaçlı olarak Partisinin Akyazı İlçe teşkilatı tarafından düzenlenen Pazarköy ve Merkez Yeniköy seçim gezisine katılan AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu da her Mahallede yaptığı konuşmalarında şunları söyledi “ Ben bu güzel ilçemizde doğup büyüyen ve yetişen bir kardeşinizim. Bugün sizlerin oyları ile seçilmiş Milletvekiliniz olarak huzurlarınızdayım. Bilal Başkanımız için sizlerden oy talebinde bulunuyorum. AK Partimize vereceğiniz oylar gecesine gündüzüne katarak çalışan, Ülkemizin en ücra köşesini bile boş geçmeyen, güzel ülkemizi daha iyi yerlere taşımaya azimli ve kararlı, bu uğurda mücadele veren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a güç verecektir. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyin”

Cumhur ittifakı partilerin temsilcileri ve Belediye Başkan adayı Bilal Soykan dün akşam da Akyazı’nın Dedeler ve Madenler Mahallesindeydiler. Her iki Mahallede yaptıkları konuşmalarda yine seçmenden oy istediler ve gittikleri her Mahallede olduğu gibi projelerini anlattılar ve Mahalle halkının sorunlarını dinleyip çözümü konusunda söz verdiler.