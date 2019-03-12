AKYAZI İLÇE KÜTÜPHANESİNİ VALİ NAYİR AÇTI

Binası Akyazı Belediyesi tarafından tahsis edilen, tadilatı ve dizayn’i Akyazı Kaymakamlığı ile

Bu haber 2019-03-12 20:47:41 eklenmiş ve 138 kez görüntülenmiştir.

Binası Akyazı Belediyesi tarafından tahsis edilen, tadilatı ve dizayn’i Akyazı Kaymakamlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca ortaklaşa olarak yapılan Akyazı Mehmet Niyazi Özdemir İlçe halk kütüphanesi Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir tarafından düzenlenen bir törenle hizmete açıldı.

KONUŞMALAR

Düzenlenen açılış töreni saygı duruşu v e istiklal marşının söylenmesi ile başladı. Daha sonra Kütüphaneye adı verilen Mehmet Niyazi Özdemir’in biyografisi (yaşam öyküsü) anlatıldı ve yazdığı kitaplardan bazı örnekler verildi. Daha sonra kürsüye İl Kültür Müdürü Hüseyin Yorulmaz geldi. Yorulmaz halk kütüphanelerinin her geçen gün daha da önem kazandığını söyledi ve bu güzel eseri bizlere kazandıranlara teşekkür ediyorum dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi Mehmet Başaran’da konuşmasında bugün açılışı yapılacak olan kütüphanenin iki kattan oluştuğunu ve 400 M2 kullanım alanı olduğunu ve eski binanın kütüphaneye dönüştürülmesi içinde 720 bin lira harcama yapıldığını, kütüphanenin Pazar ve Pazartesi günlerinin dışında diğer günlerde açık olacağını söyledi.

Kütüphaneye ismi verilen ve 10 ay önce hayata gözlerini yuman Akyazı’nın iftiharlarından biri olan Mehmet Niyazi Özdemir’in en yakın arkadaşı olan Can Alp Güvenç de konuşmasında konuşmasın da şunları söyledi “ Mehmet Niyazi Özdemir dürüş ve çok çalışkan biriydi. Uzun yıllara dayanan dostluğumuz ve arkadaşlığımız süresi içinde ben onun çalışkanlığını her z aman örnek olarak aldım. Bugün burada duygulu dakikalar yaşıyorum. Akyazılı hemşehrilerinin bu vefalı davranışını takdirle karşılıyorum”

Daha sonra kürsüye Mehmet Niyazi Özdemir’in eşi Özgür Özdemir geldi. Duygulu bir konuşma yapan ve eşiyle ilgili bazı bilgilerde veren Özgür hanım, doğduğu bu güzel ilçede onun adının kütüphanede yaşatılıyor olması beni ve ailemi son derece duygulandırmış ve mutlu etmiştir. Emeği geçen herkese şahsım, çocuğum ve ailem adına teşekkür ediyorum dedi.

Kürsüye son olarak Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir geldi. Vali Nayir şöyle konuştu “ Bugün burada 4 güzelliği birden görüyorum. İlk güzellik kütüphanenin açılışını yapıyor olmak. İkinci güzellik kütüphanenin açılışı ile ilgili olarak oluşturulan işbirliği. Üçüncü güzellik bu açılışa Akyazılıların gösterdiği büyük ilgi. Akyazılıları bundan dolayı tebrik ediyorum. Ve en önemli güzellik ise açılışını yapacağımız kütüphaneye Akyazı’nın yetiştirdiği değerlerden biri olan ünlü yazar Mehmet Niyazi Özdemir’in adının verilmiş olmasıdır.”

Bilgi çağında yaşıyoruz. Onun için kitaplar çok önemlidir. Kitaplar dünyaya açılmanın ve dünyayı tanımanın ilk basamağıdır diyen Vali Nayir, bin yıl önce yaşamış biriyle bugün konuşmamız mümkün değildir. Ancak o kişinin bir kitabı varsa ister bin yıl olsun ister daha fazla yıl olsun kitabını okumak suretiyle onunla konuşabilirsiniz dedi ve kütüphanede görev alacak olanlara da “ Mesai mefhumuna bakmaksızın özverili çalışacak ve 7 den 70’ e hizmet vereceksiniz. Bunu onlardan bekliyorum”

Vali Nayir konuşmasının son bölümünde de şu anda 13 bin olan kütüphanedeki kitap sayısının arttırılması için Akyazılıları kitap bağışı yapmaya davet etti. Bu arada ilk kitap bağışını da emekli öğretmen ve gazeteci Kenan Certel yaptı. Certel Vali Nayir’e kütüphaneye bağışlanmak üzere Dede Korkut isimli bir kitap verdi.

AÇILIŞ VE KÜTÜPHANENİN GEZİLMESİ

Konuşmalardan sonra kütüphanenin açılışı Vali Ahmet Hamdi Nayir, Akyazı Kaymakamı Yakup Güney, Belediye Başkanı, Mehmet Niyazi Özdemir’in eşi Özlem Özdemir, yakın arkadaşları ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Yorulmaz ve Kültür ve Turizm Bakanlığı temsilcisi tarafından yapıldı.

VALİ NAYİR KÜTÜPHANEYİ GEZDİ

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir açılışını yaptığı kütüphaneyi gezdi. Kütüphaneyi çok beğendim diyen Nayir, kütüphanenin açılışına katılan anaokulu öğrencileri ile de sohbet etti. Açılışını ve kütüphane gezisini tamamlayan Vali Nayir Akyazı’dan ayrılıp Sakarya’ya geri döndü.

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney’in ev sahipliği yaptığı açılışa konuşmacıların dışında İstanbul’dan gelen Mehmet Niyazi Özdemir’in yakın arkadaşları, Milli Eğitim, Kültür ve Turizm Müdürlükleri yetkilileri ile Akyazı’da yamakta olan Özdemir ailesi tam kadro olarak katıldı.

NİYAZİ ÖZDEMİR KİMDİR

Mehmet Niyazi Özdemir 1942 yılında Sakarya’nın Akyazı İlçesinde doğdu. İlk ve Ortaokulu Akyazı’da tamamladı. Liseyi İstanbul Haydarpaşa lisesinde bitirdi. Daha sonra Hukuk Fakültesine girdi ve mezun oldu. Felsefeden de sertifika alan Özdemir Devlet Felsefesinde doktora yapmak için Almanya’ya gitti. Brilon Guethe Enstitüsünde lisan öğreniminin ardından Moxburg Üniversitesinde Pr. Dr. Ditrich Pirson’un yanında “Türk Devletlerinde Temel Hürriyetle” konulu doktorasına başladı. Hocasının önce Bonn’a, sonra da Köln’e tayin edilince kendisi de hocasını takip etti. 1976 yılında doktorasını bitirdi. Hoc asının yanında aynı kürsüde çalışmaya başladı. Uzun yıllar Moxburg Üniversitesinde çalıştı. 1988 yılında İstanbul’a döndü ve yaşamını burada sürdürdü. Genç Akademi, Nizam-ı Alem, Türk Yurdu, Ufuk Çizgisi gibi dergilerde makaleleri yayımlandı. Zaman zamanda batı dergilerine de makaleler yazdı. Mehmet Niyazi Özdemir Var olma kavgası, Bayram hediyesi, Çağımızın Aşıkları, Ölüm daha güzeldi (Bu eseri Milli Kültür Vakfı ödülünü aldı) İslam Devlet felsefesi, Yazılmamış destanlar, Medeniyet ülkesini arıyor, İki dünya arasında, Çanakkale Mahşeri ( Bu eseri 1998 de Yazarlar Birliği ödülünü aldı), Türkiye’nin meseleleri (1) Türkiye’nin Meseleleri (2) gibi roman, araştırma ve makalelerden oluşan eserleri bulunmaktadır.