AKYAZILI GÜREŞÇİNİN BAŞARISI

8-10 Mart tarihlerinde Aydın Didim spor salonunda yapılan 14-15 yaş okullar arası serbest güreş

Bu haber 2019-03-12 19:31:51 eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiştir.

8-10 Mart tarihlerinde Aydın Didim spor salonunda yapılan 14-15 yaş okullar arası serbest güreş Türkiye Şampiyonasında Akyazı Meslek Tek. Anadolu Lisesi öğrencilerinden Erhan Algan 51 Kg. da Türkiye üçüncüsü oldu. Aslen Akyazılı olan Ensar Bıyık’ın da şampiyonluğu Akyazılıları çok sevindirdi.

Güreş takımı Antrenörü Kamil Özdağ yaptığı açıklama da “ Başarılarımıza bir yenisini daha eklemiş olduk. Güreşçi yatağı olarak adlandırılan Akyazı 2019 yılını başarılarla dolu geçirecek ve alınacak olan her türlü başarı biz Akyazılıları mutlu edecektir dedi.

Şimdi 15-17 Mart 2019 tarihlerinde Çankırı’da yapılacak olan 13-14 yaş serbest güreş grup şampiyonası ile 21-24 Mart tarihlerinde Ordu’da yapılacak olan Yıldızlar serbest güreş Türkiye Şampiyonasına çok iddialı bir şekilde hazırlanıyoruz diyen Kamil Özdağ, Türkiye 3.sü olma başarısı gösteren güreşçimizi tebrik ediyor ve başarılarının giderek artacağına olan inancımı ifade etmek istiyorum dedi ve eski öğrencisi olan Ensar Bıyık’da katıldığı Türkiye Şampiyonasında kilosunda şampiyon oldu. Onu da ayrıca tebrik ediyorum diyerek açıklamasını tamamladı.