İSTİKLAL MARŞI VE MEHMET AKİFE YAKIŞI SÜPER KUTLAMA

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12 Mart İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişi ve yazarı Mehmet Akif Ersoy tüm yurtta olduğu gibi
Bu haber 2019-03-12 19:26:21 eklenmiş ve 122 kez görüntülenmiştir.

 

12 Mart İstiklal Marşı’nın TBMM’de kabul edilişi ve yazarı Mehmet Akif Ersoy tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da görkemli bir törenle kutlandı.

Akyazı Nilüfer Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğünce hazırlanan ve mükemmel bir sunumla gerçekleşen tören her yönü ile mükemmeldi ve izleyenlerden tam puan aldı.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri salonunda gerçekleşen tören saygı duruşu ve İstiklal marşının söylenmesi ile başladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşma Okulun Edebiyat öğretmeni Oğuz Kaan Şanlı tarafından yapıldı. Konuşma metninde Mehmet Akif, İstiklal Marşı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, kahramanlarımızı öven şiirler, güzel sözler ve de dini motiflerle süslenerek alışılmışın dışında bir tarzla icra edilince izleyenler tarafından büyük alkış aldı.

Programın bundan sonraki bölümü ise Okul Korosu ve oratoryosunun  sunumu ile devam etti. Bilhassa Kahramanlık türkülerinin izleyenleri duygulandırdığı bu bölüm Okul Öğretmenlerinden Muhammet Ali Tunç İstiklal Marşının 10 kıtasını coşkulu bir ses tonu ile okuması ile sona erdi.

12 Mart İstiklal Marşı’nın kabul edilişinin yıldönümü ve Mehmet Akif’i anma törenine Kaymakam Yakup Güney, Belediye Başkanı Hasan Akcan, Siyasi Partilerin yetkilileri ve Başkan adayları, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Gürel, ATSO Başkanı Şinasi Bayraktar, Milli Eğitim Müdürlüğü yetkileri, Gaziler Derneği yetkilileri, Okul Müdürleri ve okullarını temsilen öğrenci gurupları katıldı.

Törenin tamamlanmasının ardından Kaymakam Yakup Güney ve diğer protokol programda görev alan öğretmen ve öğrencileri sahneye çıkarak tebrik ettiler ve birlikte hatıra fotoğraf çektirdiler.

İSTİKLAL MARŞI

Güftesi, Anadolu'da Millî Mücadele'nin devam ettiği sırada Mehmet Âkif Ersoy tarafından kaleme alınmış şiir. Şairin Kurtuluş Savaşı'nın kazanılacağına olan inancını, Türk askerinin yürekliliğine ve özverisine güvenini, Türk ulusunun bağımsızlığa, Hakk'a, yurduna ve dinine bağlılığını dile getirir.

Şiir, 12 Mart 1921'de Birinci Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından İstiklâl Marşı olarak kabul edilmiştir. Bestesi Osman Zeki Üngör'e aittir. Orkestrasyonu Edgar Manas tarafından yapılmıştır.

 
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