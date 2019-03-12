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İLÇE SAĞLIK MÜDÜRÜ GÜLŞAH YILMAZ “AİLE HEKİMLERİNİZİ TANIYIN”

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz Akyazılılara seslenerek
Bu haber 2019-03-12 19:08:45 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçe Sağlık Müdürü Dr. Gülşah Yılmaz Akyazılılara seslenerek “ Sağlığınız bizim için çok önemli. Sağlığınızın korunması, erken teşhis ve tedavi için mutlaka aile hekiminize müracaat edin ve aile hekiminizi tanıyın” dedi.

Koruyucu sağlık hizmetleri, teşhis tedavi hizmetleri kapsamında aile hekimliğinin çok önemli olduğunun altını çizen Dr. Gülşah Yılmaz, aile hekimliklerinde gebe ve lohusa rutin muayene ve takibi, bebek ve çocuk rutin muayene ve takibi, aşılama ve bağışıklama hizmetleri, meme, rahim ağzı ve bağırsak kanserlerine yönelik tarama ve takipler, obezite takibi, hipertansiyon ve şeker hastalığı gibi kronik hastalıklarının tarama, takip ve tedavisi, üreme sağlığı hizmetleri, her türlü  sağlık sorunu için danışmanlık hizmetleri, yaşa özel muayene. Teşhis ve tedavi ile laboratuvar hizmetlerinin hiçbir ücret ödemeden alınabileceğini açıklamasına ekledi. 

Dr. Gülşah Yılmaz “ hastalıkta ve sağlıkta aile hekimleriniz daima yanınızda” diyerek açıklamasını tamamladı.
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