TÜRKİYE ŞAMPİYONU AKYAZI’DA KRALLA GİBİ KARŞILANDI

Erzincan’da yapılan Gençler Türkiye şampiyonasında 70 kiloda şampiyon olan Akyazılı Ensar Bıyık

Bu haber 2019-03-12 19:05:18 eklenmiş ve 94 kez görüntülenmiştir.

Erzincan’da yapılan Gençler Türkiye şampiyonasında 70 kiloda şampiyon olan Akyazılı Ensar Bıyık, şampiyona sonrası geldiği baba ocağında coşkulu bir şekilde karşılandı.

Ormanköy sapağından yakınları, arkadaşları ve güreş severler tarafından alınan Ensar Bıyık önce Akyazı’ya getirildi ve burada atılan şehir turunun ardından da baba ocağı olan Topağaç Mahallesine meşaleler eşliğinde getirildi ve mahalleli komşuları şampiyon güreşçiyi adeta bağırlarına bastı.

Bir müddet Topağaç Mahallesinde kalıp istirahat edecek olan Ensar Bıyık, daha sonra İspanya’da yapılacak olan Avrupa şampiyonasına yapacağı hazırlık için Milli takım kampına katılmak üzere Antalya’ya gidecek.

Aslen Akyazılı olmasına ve Milli güreşçi Kamil Özdağ tarafından yetiştirilmesine rağmen Ensar Bıyık bir müddettir Antalya ASAT Spor kulübü adına güreşiyor.