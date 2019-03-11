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KÜTÜPHANE YARIN AÇILIYOR

KÜTÜPHANE YARIN AÇILIYOR

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KÜTÜPHANE YARIN AÇILIYOR

Daha önceleri Akyazı Belediyesi tarafından Bilgi ve Kültür evi olarak
Bu haber 2019-03-11 15:01:33 eklenmiş ve 88 kez görüntülenmiştir.

 

Daha önceleri Akyazı Belediyesi tarafından Bilgi ve Kültür evi olarak kullanılan, daha sonra istek üzerine Akyazı Kaymakamlığına tahsis edilen binanın kütüphane olarak kullanılmasına ilişkin Kaymakamlıkça başlatılan tadilat çalışmaları tamamlandı ve açılış için hazır hale getirildi.

Kaymakamlık tarafından yeniden dizayn edilen kütüphanenin açılışı Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir tarafından bugün saat 16.00 da yapılacak. Bugün açılışı yapılacak olan kütüphaneye de Akyazılı ünlü yazar Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Kütüphanesi ismi verildi.

Akyazı'da  kütüphane ilk  olarak1978 yılında Konuralp  İlkokulunun bahçesindeki ek binada açılmış, daha sonra ise Kenan Sofuoğlu parkı içindeki belediyeye ait binada hizmet vermeye başlamıştı.  

 
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