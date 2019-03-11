KÜTÜPHANE YARIN AÇILIYOR

Daha önceleri Akyazı Belediyesi tarafından Bilgi ve Kültür evi olarak

Bu haber 2019-03-11 15:01:33 eklenmiş ve 88 kez görüntülenmiştir.

Daha önceleri Akyazı Belediyesi tarafından Bilgi ve Kültür evi olarak kullanılan, daha sonra istek üzerine Akyazı Kaymakamlığına tahsis edilen binanın kütüphane olarak kullanılmasına ilişkin Kaymakamlıkça başlatılan tadilat çalışmaları tamamlandı ve açılış için hazır hale getirildi.

Kaymakamlık tarafından yeniden dizayn edilen kütüphanenin açılışı Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir tarafından bugün saat 16.00 da yapılacak. Bugün açılışı yapılacak olan kütüphaneye de Akyazılı ünlü yazar Mehmet Niyazi Özdemir İlçe Kütüphanesi ismi verildi.