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BİLAL SOYKAN’DAN KARANFİLLİ GÜN KUTLAMASI

BİLAL SOYKAN’DAN KARANFİLLİ GÜN KUTLAMASI

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BİLAL SOYKAN’DAN KARANFİLLİ GÜN KUTLAMASI

Cumhur ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan Bilal Soykan 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle
Bu haber 2019-03-09 20:47:25 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

 

Cumhur ittifakının Akyazı Belediye Başkan adayı olan Bilal Soykan 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Akyazı Devlet Hastanesine giderek hastanenin kadın yöneticileri ile yatmakta olan kadın hastaları ziyaret etti ve kendilerine karanfil verdi.

Bilal Soykan beraberinde AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem ve Kadın Kolları Başkanı Oya Asan ve Belediye Meclisinin kadın üyelerinden Hümeyra Hikmet Saygıdeğer olduğu halde 8 Mart Dünya Kadınlar günü nedeniyle Akyazı Devlet hastanesine bir ziyaret gerçekleştirdi. İlk ziyaretini hastane yönetimine yapan Bilal Soykan ve beraberindekiler Hastane Sağlık Hizmetleri Müdürü Nilüfer Denize buket çiçek vererek günlerini kutladı. Daha sonra Hastanede yatmakta olan kadın hastaları bir bir ziyaret eden Soykan ve beraberindekiler ellerindeki karanfilleri vererek hem hastalara geçmiş olsun dileklerini ilettiler hem de 8 Mart Dünya Kadınlar günlerini kutladılar.

Bilal Soykan ve beraberindekilerin günlerini kutlamalarını nazik bir davranış olarak değerlendiren kadınlar, teşekkür etmeyi de ihmal etmediler.

 
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