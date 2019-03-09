Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
BİLAL SOYKAN’DAN KARANFİLLİ GÜN KUTLAMASI

BİLAL SOYKAN’DAN KARANFİLLİ GÜN KUTLAMASI

BABASININ CANSIZ BEDENENİ OĞLU BULDU

BABASININ CANSIZ BEDENENİ OĞLU BULDU

AK PARTİ BİLAL SOYKAN’A TAM DESTEK VERİYOR

AK PARTİ BİLAL SOYKAN’A TAM DESTEK VERİYOR

ASAKYAZI DEREKÖYÜ 3 GOLLE GEÇTİ 3-2

ASAKYAZI DEREKÖYÜ 3 GOLLE GEÇTİ 3-2

ENSAR BIYIK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

ENSAR BIYIK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

KAZANCILI KAHRAMAN AİLESİ YASTA

KAZANCILI KAHRAMAN AİLESİ YASTA

BABASININ CANSIZ BEDENENİ OĞLU BULDU

Akyazı Belediyesi bünyesinde kurul bulunan AK BELDE A.Ş. çalışanlarından biri olan
Bu haber 2019-03-09 20:41:51 eklenmiş ve 54 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi bünyesinde kurul bulunan AK BELDE A.Ş. çalışanlarından biri olan ve Konuralp Mahallesi Yuvalak Caddesinde ikamet etmekte olan Süleyman Okuyan (50) evinde ölü bulundu. Dün sabah erken saatlerde rahatsızlandığını söyleyerek odasına çekilen Süleyman Okuyanın çalışan oğlu sabah saatlerinde işten çıkıp eve gelip uyandırmak için odasına girdiğinde babasının yatağında hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu hemen 112 sağlık ekibine bildirdi. Okuyan ailesinin evine gelen sağlık ekipleri Süleyman Okuyanın hayatını kaybettiğini belirlediler.

Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirlenen Süleyman Okuyanın yarın toprağa verileceği öğrenildi.

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Vefat haberleri
20:47 - BABASININ CANSIZ BEDENENİ OĞLU BULDU
Akyazı Belediyesi bünyesinde kurul bulunan AK BELDE A.Ş. çalışanlarından biri olan...
23:06 - KAZANCILI KAHRAMAN AİLESİ YASTA
Bedilkazancı Mahallesinde ikamet eden Embiye Kahraman...
22:37 - ÇATIDAN DÜŞEN YILMAZ DOĞAN HAYATINI KAYBETTİ
Bundan 15 gün önce Akyazı’ya bağlı Yağcılar Mahallesinde onarmak için çıktığı çatıdan düşe...
16:32 - EMEKLİ ÖĞRETMEN ALİ GÜL EBEDİETE UĞURLANDI
Bir gün önce hayatını kaybeden Akyazı Kız meslek Lisesi Emekli Din Kültürü Öğretmeni ...
00:47 - EMEKLİ EĞİTİMCİ İSRAFİL DEDE VEFAT ETTİ
İlçemizde uzun yıllar öğretmenlik ve müdür yardımcılıkları yapan emekli öğretmen...
16:13 - MUTLU AİLESİNİN ACILI GÜNÜ
Akyazı Konuralp Mahallesi halkından Merhum Dişçi Osman’ın oğlu, ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ