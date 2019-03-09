BABASININ CANSIZ BEDENENİ OĞLU BULDU

Akyazı Belediyesi bünyesinde kurul bulunan AK BELDE A.Ş. çalışanlarından biri olan ve Konuralp Mahallesi Yuvalak Caddesinde ikamet etmekte olan Süleyman Okuyan (50) evinde ölü bulundu. Dün sabah erken saatlerde rahatsızlandığını söyleyerek odasına çekilen Süleyman Okuyanın çalışan oğlu sabah saatlerinde işten çıkıp eve gelip uyandırmak için odasına girdiğinde babasının yatağında hareketsiz bir şekilde yattığını görünce durumu hemen 112 sağlık ekibine bildirdi. Okuyan ailesinin evine gelen sağlık ekipleri Süleyman Okuyanın hayatını kaybettiğini belirlediler.
Kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirlenen Süleyman Okuyanın yarın toprağa verileceği öğrenildi.