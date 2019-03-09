AK PARTİ BİLAL SOYKAN’A TAM DESTEK VERİYOR

İlçe Başkanı Fevzi Bora’nın Belediye Başkan adayı olabilmek için bu görevinden istifası ile boşalan

Bu haber 2019-03-09 20:38:01 eklenmiş ve 52 kez görüntülenmiştir.

İlçe Başkanı Fevzi Bora’nın Belediye Başkan adayı olabilmek için bu görevinden istifası ile boşalan bu göreve atanan Mesut Ekrem tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde onaylanan yeni İlçe yönetimi ilk toplantısını yaptı. Parti binasında gerçekleşen toplantının amacı partilerinden Belediye Başkan adayı olan Bilal Soykan’a verilecek olan destekle ilgiliydi. Düzenlenen toplantıya Bilal Soykan’da davet edildi.

İlçe Başkanı Mesut Ekrem’in yönetiminde düzenlenen destek toplantısında Cumhur ittifakının Belediye Başkan adayı Bilal Soykan’a tam destek kararı çıktı ve yapılacak olan her türlü toplantıya katılma kararı da alındı. Cumhur ittifakı ve ittifakın Belediye Başkan adayı olan Bilal Soykan’ın seçimi kazanması için ellerinden gelebilecekten daha fazla gayret gösterilerek 31 Mart akşamı zaferin kendilerine ait olmasının da altı çizildi ve bu seçimin çok önemli olduğu da alınan kararda bir kez daha hatırlatma yapıldı.

Cumhur ittifakı adayı olarak çalışmalarını seri bir şekilde sürdürmekte olan Bilal Soykan’da yapılan destek toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi “ Partimin yeni oluşan İlçe Yönetiminin bana destekle ilgili olarak yaptığı bu toplantı ve bu toplantıda alınan karar beni son derece mutlu etmiştir. Toplantıyı düzenleyenlere ve düzenlenen toplantıya katılan yeni yönetime teşekkür ediyorum ve kendilerine de siyasi çalışmalarında başarılar diliyorum dedi.