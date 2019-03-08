ENSAR BIYIK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası 50 ilden 500'ün üzerinde sporcunun

Bu haber 2019-03-08 23:27:16 eklenmiş ve 130 kez görüntülenmiştir.