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ENSAR BIYIK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası 50 ilden 500'ün üzerinde sporcunun
Bu haber 2019-03-08 23:27:16 eklenmiş ve 130 kez görüntülenmiştir.

Türkiye Gençler Serbest Güreş Şampiyonası 50 ilden 500'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Erzincan Merkez Spor salonunda yapılıyor.

Erzincan’da yapılmakta olan Gençler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Akyazı’lı güreşçimiz Ensar Bıyık Türkiye şampiyonu oldu.

Antrenörlüğünü Milli Güreşçi Kamil Özdağ’ın yaptığı Güreşçimiz bütün rakiplerini yenerek ilçemize bir şampiyonluk kazandırmayı başardı.

Ensar Bıyık’ın şampiyonluğu Akyazı’da sevinçle karşılanırken Akyazı İlçe spor Müdürü Adem Altun demekki çalışınca oluyormuş diyerek sporcumuzu ve antrenörünü kutladı.

 Güreşçimiz Ensar Bıyık’ın Antalya Büyükşehir Asat spor adına güreştiği öğrenildi.

Ensar Bıyık Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerinde de Tozkoparak dalında şampiyon olmuştu.
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