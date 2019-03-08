ENSAR BIYIK TÜRKİYE ŞAMPİYONU OLDU

Erzincan’da yapılmakta olan Gençler Türkiye Serbest Güreş Şampiyonasında Akyazı’lı güreşçimiz Ensar Bıyık Türkiye şampiyonu oldu.
Antrenörlüğünü Milli Güreşçi Kamil Özdağ’ın yaptığı Güreşçimiz bütün rakiplerini yenerek ilçemize bir şampiyonluk kazandırmayı başardı.
Ensar Bıyık’ın şampiyonluğu Akyazı’da sevinçle karşılanırken Akyazı İlçe spor Müdürü Adem Altun demekki çalışınca oluyormuş diyerek sporcumuzu ve antrenörünü kutladı.
Güreşçimiz Ensar Bıyık’ın Antalya Büyükşehir Asat spor adına güreştiği öğrenildi.
Ensar Bıyık Kırkpınar yağlı pehlivan güreşlerinde de Tozkoparak dalında şampiyon olmuştu.