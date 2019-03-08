ÇATIDAN DÜŞEN YILMAZ DOĞAN HAYATINI KAYBETTİ

Bundan 15 gün önce Akyazı’ya bağlı Yağcılar Mahallesinde onarmak için çıktığı çatıdan düşen Yılmaz Doğan isimli şahıs ağır yaralanmış önce Akyazı Devlet Hastanesine daha sonra da durumu ağır olduğu için Korucuk Hastanesine kaldırılarak yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
Yılmaz Doğan (57) tedavi görmekte olduğu Korucuk Hastanesi yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Doğan’ın cenazesi yarın (09.03.2019 Cumartesi) günü Yağcılar mahallesine öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından aynı Mahalle de bulunan aile mezarlığına defnedilecek.