ÇATIDAN DÜŞEN YILMAZ DOĞAN HAYATINI KAYBETTİ

Bundan 15 gün önce Akyazı’ya bağlı Yağcılar Mahallesinde onarmak için çıktığı çatıdan düşen

Bu haber 2019-03-08 22:34:03 eklenmiş ve 165 kez görüntülenmiştir.