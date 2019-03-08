AK-BELDE A.Ş. ÇALIŞANLARI MAAŞLARINI ALAMIYOR

Akyazı Belediyesi tarafından kurulan AK-BELDE A.Ş. de çalışan 250’ye yakın işçi 15 Şubat tarihinde

Bu haber 2019-03-08 01:24:32 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi tarafından kurulan AK-BELDE A.Ş. de çalışan 250’ye yakın işçi 15 Şubat tarihinde almaları gereken Ocak 2019 ayına ait maaşlarını hala alamadı.

Şirket çalışanları Şubat ayı maaşların alma zamanına bir hafta kalmasına rağmen Ocak ayına ait maaşlarımızı alamamış olmamız bizi büyük bir sıkıntıya sokmuştur. Çoluk çocuğumuzun rızkı için çalışıyoruz ve bizlerde ev geçindiriyoruz. Bizimde yapmamız gereken ödemelerimiz var. Maaşlarımızı alamayınca ne eve ekmek götürebiliyoruz ne de borçlarımızı ödeyebiliyoruz. Maaşlarımızın bir an önce ödenmesini Şirket yetkililerinden bekliyoruz açıklaması yaptılar.

Akyazı Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan AK-BELDE A.Ş. de çalışan işçilerin Mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen halen Ocak ayına ait maaşlarını alamamış olmaları şirket çalışanları kadar o çalışanların aileleri ve yakınları da tedirginler. Onlarda şirket çalışanları gibi maaşların bir ön önce ödenmesini istiyorlar.