Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AK-BELDE A.Ş. ÇALIŞANLARI MAAŞLARINI ALAMIYOR

AK-BELDE A.Ş. ÇALIŞANLARI MAAŞLARINI ALAMIYOR

48 YAŞINDA TEKRAR FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

48 YAŞINDA TEKRAR FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIYORLAR

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIYORLAR

FAZİLET DURMUŞ’A PAZARKÖY MAHALLESİNDE SICAK İLGİ

FAZİLET DURMUŞ’A PAZARKÖY MAHALLESİNDE SICAK İLGİ

AKYAZI AK PARTİNİN YENİ YÖNETİMİ ONAYLANDI

AKYAZI AK PARTİNİN YENİ YÖNETİMİ ONAYLANDI

BELEDİYE MECLİSİNDEN VEDA TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNDEN VEDA TOPLANTISI

AK-BELDE A.Ş. ÇALIŞANLARI MAAŞLARINI ALAMIYOR

Akyazı Belediyesi tarafından kurulan AK-BELDE A.Ş. de çalışan 250’ye yakın işçi 15 Şubat tarihinde
Bu haber 2019-03-08 01:24:32 eklenmiş ve 50 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi tarafından kurulan AK-BELDE A.Ş. de çalışan 250’ye yakın işçi 15 Şubat tarihinde almaları gereken Ocak 2019 ayına ait maaşlarını hala alamadı.

Şirket çalışanları Şubat ayı maaşların alma zamanına bir hafta kalmasına rağmen Ocak ayına ait maaşlarımızı alamamış olmamız bizi büyük bir sıkıntıya sokmuştur. Çoluk çocuğumuzun rızkı için çalışıyoruz ve bizlerde ev geçindiriyoruz. Bizimde yapmamız gereken ödemelerimiz var. Maaşlarımızı alamayınca ne eve ekmek götürebiliyoruz ne de borçlarımızı ödeyebiliyoruz. Maaşlarımızın bir an önce ödenmesini Şirket yetkililerinden bekliyoruz açıklaması yaptılar.

Akyazı Belediyesi bünyesinde kurulu bulunan AK-BELDE A.Ş. de çalışan işçilerin Mart ayının ortalarına gelinmesine rağmen halen Ocak ayına ait maaşlarını alamamış olmaları şirket çalışanları kadar o çalışanların aileleri ve yakınları da tedirginler. Onlarda şirket çalışanları gibi maaşların bir ön önce ödenmesini istiyorlar.

 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
01:33 - AK-BELDE A.Ş. ÇALIŞANLARI MAAŞLARINI ALAMIYOR
Akyazı Belediyesi tarafından kurulan AK-BELDE A.Ş. de çalışan 250’ye yakın işçi 15 Şubat t...
16:31 - İŞTE ÖRNEK DAVRANIŞ “MUHTAR ZAMANI GELDİ BIRAKIYORUM DE
İki dönemdir (10) Akyazı’ya bağlı Yahyalı Mahalle Muhtarlığı görevini başarıyla yürütmekte...
14:51 - DOKURCUN MERKEZ CAMİİ YARDIM BEKLİYOR
Akyazı’nın Dokurcun Mahallesi Merkez Camii inşaatı artık bitmek üzere....
22:48 - AKYAZILI UMRECİLER DUALARLA KUTSAL TOPRAKLARA UĞURLANDI
Emekli İmam Mehmet Civan gözetiminde Akyazı’dan 59 Umreci dualarla kutsal topraklara uğurl...
22:51 - VALİ NAYİR’DEN AKYAZI EYYÜP GENÇ FEN LİSESİNE ZİYARET
Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir her hafta bir okul ziyareti projesi çerçevesinde beraberi...
22:27 - TRAFİKTE HAYATIMIZ SÜRÜCÜLERE EMANET
Öncelik hayatın öncelik yayanın sloganı ile 2019 yılının yaya öncelikli trafik yılı ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ