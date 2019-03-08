48 YAŞINDA TEKRAR FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

Selim Baştan Akyazı’nın yetiştirdiği sporculardan biri. Pazarköy Eğitimspor’da futbola başlayan Selim Baştan,

Bu haber 2019-03-08 01:21:33 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Selim Baştan Akyazı’nın yetiştirdiği sporculardan biri. Pazarköy Eğitimspor’da futbola başlayan Selim Baştan, Akyazıspor 3.ligdeyken bu takıma gelmiş ve forması için ter dökmüştü. Daha sonra İstanbul Beylikdüzspor’a giden Selim Baştan yaşı gereği de bu kulüpte futbolu bırakmıştı. Yine aynı kulüpte futbol şube sorumluluğu (Genel kaptanlık) yapan Selim Baştan, futbol oynamamaya daha fazla dayanamadı ve ara transferden yararlanarak ilk kulübü olan Pazarköy Eğitimspor’a geldi ve hem formasını giymeye başladı hem de kaptanlık pazubandını taktı.

Hafta sonu Akyazı sentetik sahada takımının başında sahaya çıkan Selim Baştan, 4-0 yenmeyi başardıkları K.Pürçek Fırtınaspor’da forma giyen kaptan Recai Eker ve Hasan İbaç, eski takım arkadaşlarından Resul Topçu ve yılların bir türlü eskitemediği Akyazı’da futbolm denince ilk gelen isimlerden biri olan ve şu an itibarıyla da As Akyazıspor’da genel kaptanlık yapan Tik Tak lakaplı Ahmet Birinci ile birlikte objektiflere poz verirken hayli mutlu olduğu net bir şekilde görüldü.

48 yaşında olmasına rağmen eski gücünden fazla bir şey kaybetmediğini oynadığı 4 maçta attığı 3 golle ispatlayan Selim Baştan’ın bu formu, dinçliği ve maçlarda sarf ettiği eforu görenler bu yaşta bu dinçlik pes doğrusu demekten de kendilerini alamıyorlar.