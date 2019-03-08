Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
AK-BELDE A.Ş. ÇALIŞANLARI MAAŞLARINI ALAMIYOR

AK-BELDE A.Ş. ÇALIŞANLARI MAAŞLARINI ALAMIYOR

48 YAŞINDA TEKRAR FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

48 YAŞINDA TEKRAR FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIYORLAR

TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIYORLAR

FAZİLET DURMUŞ’A PAZARKÖY MAHALLESİNDE SICAK İLGİ

FAZİLET DURMUŞ’A PAZARKÖY MAHALLESİNDE SICAK İLGİ

AKYAZI AK PARTİNİN YENİ YÖNETİMİ ONAYLANDI

AKYAZI AK PARTİNİN YENİ YÖNETİMİ ONAYLANDI

BELEDİYE MECLİSİNDEN VEDA TOPLANTISI

BELEDİYE MECLİSİNDEN VEDA TOPLANTISI

48 YAŞINDA TEKRAR FUTBOLA GERİ DÖNDÜ

Selim Baştan Akyazı’nın yetiştirdiği sporculardan biri. Pazarköy Eğitimspor’da futbola başlayan Selim Baştan,
Bu haber 2019-03-08 01:21:33 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

Selim Baştan Akyazı’nın yetiştirdiği sporculardan biri. Pazarköy Eğitimspor’da futbola başlayan Selim Baştan, Akyazıspor 3.ligdeyken bu takıma gelmiş ve forması için ter dökmüştü. Daha sonra İstanbul Beylikdüzspor’a giden Selim Baştan yaşı gereği de bu kulüpte futbolu bırakmıştı. Yine aynı kulüpte futbol şube sorumluluğu  (Genel kaptanlık)  yapan Selim Baştan, futbol oynamamaya daha fazla dayanamadı ve ara transferden yararlanarak ilk kulübü olan Pazarköy Eğitimspor’a geldi ve hem formasını giymeye başladı hem de kaptanlık pazubandını taktı.

Hafta sonu Akyazı sentetik sahada takımının başında sahaya çıkan Selim Baştan, 4-0 yenmeyi başardıkları K.Pürçek Fırtınaspor’da forma giyen kaptan Recai Eker ve Hasan İbaç, eski takım arkadaşlarından Resul Topçu ve yılların bir türlü eskitemediği Akyazı’da futbolm denince ilk gelen isimlerden biri olan ve şu an itibarıyla da As Akyazıspor’da genel kaptanlık yapan Tik Tak lakaplı Ahmet Birinci ile birlikte objektiflere poz verirken hayli mutlu olduğu net bir şekilde görüldü.

48 yaşında olmasına rağmen eski gücünden fazla bir şey kaybetmediğini oynadığı 4 maçta attığı 3 golle ispatlayan Selim Baştan’ın bu formu, dinçliği ve maçlarda sarf ettiği eforu görenler bu yaşta bu dinçlik pes doğrusu demekten de kendilerini alamıyorlar. 

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Spor haberleri
01:24 - 48 YAŞINDA TEKRAR FUTBOLA GERİ DÖNDÜ
Selim Baştan Akyazı’nın yetiştirdiği sporculardan biri. Pazarköy Eğitimspor’da futbola baş...
01:19 - TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIYORLAR
Sakarya Okul sporları yıldızlar futbol şampiyonasında 44 takım arasında final oynamaya hak...
16:36 - MİLLETVEKİLİ SOFUOĞLU AMED MAÇINDA “GERGİNLİK HAD SAFHA
Tasarladığı projesini hayata geçirmek ve ilk startını vermek için Akyazı Pazarköy Mahalles...
17:16 - KENAN SOFUOĞLU PROJESİNİN STARTINI AKYAZI’DAN VERDİ
Motosiklet dünya şampiyonu ve Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, kendisine ait olan...
17:18 - KUZULUKSPOR HIZLA YÜKSELİYOR
Sakarya 1.Amatör lig C grubunda mücadele etmekte olan Kuzulukspor’un ...
17:12 - ASAKYAZI UZATMALARDA 2-1
Süper Lig A Grubu’nda play-off hesapları yapan As Akyazıspor, ...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2019 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ