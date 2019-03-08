TÜRKİYE ŞAMPİYONASINA KATILIYORLAR

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Sakarya Okul sporları yıldızlar futbol şampiyonasında 44 takım arasında final oynamaya hak kazanan
Bu haber 2019-03-08 01:18:30 eklenmiş ve 48 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Okul sporları yıldızlar futbol şampiyonasında 44 takım arasında final oynamaya hak kazanan Akyazı Paris Ortaokulu futbol takımı finalde rakibine 2-0 yenilmesine rağmen Nisan ayı içerisinde yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Finalist olması nedeniyle Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanan Paris Ortaokulu yıldızlar futbol takımı antrenörü ve okulun Bedel Eğitim Öğretmeni Birol Karga, başarılı bir şampiyona yaşadıklarını, finale gelene kadar tüm rakiplerini yendiklerini ve sadece finalde rakiplerine kaybettiklerini ve şampiyonayı 2. Bitirdiklerini ve bundan dolayı da Türkiye şampiyonasına gitmeye hak kazandıklarını söyleyerek, elde edilen bu başarıyı bizlere kazandıran ve onurlandıran çocuklarımın gözlerinden öpüyorum. Şampiyona boyunca bizden desteklerini esirgemeyen okul idaresine ve öğrenci velilerine de teşekkürlerimi ve şükranlarımı sunuyorum dedi ve Nisan ayı içinde Zonguldak veya Yalova’da yapılması muhtemel olan Türkiye şampiyonasına da iddialı bir şekilde hazırlandıklarını sözlerine ekledi. 

 
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